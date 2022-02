F1: Haas revelará pintura do carro de 2022 na sexta-feira

Carregar reprodutor de áudio

A Haas revelará sua pintura de Fórmula 1 para 2022 nesta sexta-feira (04), iniciando formalmente os lançamentos das equipes para a nova temporada.

Haas e Williams eram as únicas equipes que ainda não anunciaram planos de lançamento para 2022, mas a equipe americana anunciou agora que sua pintura será revelada amanhã.

A equipe confirmou a notícia via Twitter, definindo um horário de revelação planejado para as 8h (horário de Brasília).

Tradicionalmente, a Haas revelou sua nova pintura antes do início de cada temporada por meio de ilustrações, antes de apresentar o carro completo no início dos testes de pré-temporada.

O VF-22 completará suas primeiras voltas no início da pré-temporada em Barcelona, ​​que acontece de 23 a 25 de fevereiro.

Os pilotos Mick Schumacher e Nikita Mazepin completarão mais três dias de testes no Bahrein em meados de março, uma semana antes da pista de Sakhir sediar a corrida de abertura da temporada.

A Haas entrará na nova temporada ansiosa para se recuperar de um difícil 2021 que não conseguiu marcar nenhum ponto e caiu para o fundo do campeonato de construtores.

A equipe esperava ter dificuldades no ano passado, depois de optar por não desenvolver seu carro para focar totalmente nos novos regulamentos técnicos para 2022.

A Haas adotou um novo esquema de cores vermelho, branco e azul em 2021 após a chegada de Mazepin e seu principal patrocinador, Uralkali, como o novo patrocinador principal.

