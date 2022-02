Carregar reprodutor de áudio

Quando se fala em recordes na Fórmula 1, muitos se lembram do número de títulos de Lewis Hamilton e Michael Schumacher, o campeão mais jovem da história - Sebastian Vettel - ou da enfileirada de conquistas da Mercedes na era híbrida da categoria. No entanto, também há outros marcos 'inusitados'.

A página Formula Addict, uma das mais populares de automobilismo, postou em seu Instagram, em duas partes, um compilado de números curiosos da divisão máxima do esporte a motor, que incluem o piloto mais ultrapassado pelos adversários em uma temporada, corrida mais quente e o único competidor a não se classificar, não terminar e ser desqualificado do mesmo GP.

Parte 1 da publicação na íntegra (clique nas setas para avançar na galeria):

Corrida mais quente: GP do Bahrein de 2005 - 42,5º C

Piloto com mais abandonos em uma temporada: Andrea de Cesaris (14) - temporada 1967

Maior margem de vitória: Stirling Moss (5 minutos e 12s75) - GP de Portugal de 1956

Piloto com mais pit stops em uma única corrida: Alain Prost (7) - GP da Europa de 1993

Maior tempo entre a primeira e última corrida: Michael Schumacher (7763 dias) - GP da Bélgica de 1991 até GP do Brasil de 2012

Único piloto a terminar em 24º em uma corrida: Narain Karthikeyan - GP da Europa de 2011

Piloto com mais penalidades em uma única corrida: Pastor Maldonado (3) - GP da Hungria de 2015

Maior número de campeões em uma única temporada: 2012 - Jenson Button, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton

Posição no grid x vitória no GP: Sebastian Vettel nunca venceu uma corrida começando de 4º ou abaixo no grid de largada

Maior número de ultrapassagens (total) em uma corrida: GP da China de 2016 - 166 ultrapassagens

Parte 2 da publicação na íntegra (clique nas setas para avançar na galeria):

Piloto mais vezes ultrapassado em uma temporada: Charles Pic (70) - temporada de 2012

Único piloto a tomar DNQ (não classificado), DNF (não terminou) e DSQ (desclassificado) em uma corrida: Hans Heyer - GP da Alemanha de 1977

Única corrida em que a Mercedes não tinha um campeão em ao menos um de seus carros: GP do Sakhir de 2020 - George Russell e Valtteri Bottas

Maior punição de grid em uma corrida: Jenson Button (70 posições no grid de largada) - GP do México de 2015

Piloto mais jovem a começar uma corrida: Max Verstappen (17 anos, 5 meses e 15 dias) - GP da Austrália de 2015

Maior número de ultrapassagens pela liderança em uma corrida: GP da Itália de 1965 - 40 ultrapassagens

Piloto a ter sido campeão um ano depois de não pontuar em nenhuma corrida: Keke Rosberg em 1982 vindo de 1981

Menor diferença pela pole position: GP da Europa de 1997 - 0s000 entre Heinz-Harald Frentzen, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve

Maior número de pit stops (total) em uma corrida: GP da Hungria de 2011 - 88 pit stops

