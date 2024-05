F1: Ferrari revela pintura vermelha e azul para o GP de Miami

A Ferrari revelou nesta quarta-feira (01) a pintura especial que terá no GP de Miami de Fórmula 1 deste fim de semana. O esquema em vermelho e azul tem como objetivo marcar o início da parceria da equipe italiana com a HP como nova patrocinadora máster do time de Maranello.

Além da nova patrocinadora, a Ferrari também faz uma celebração do passado na etapa americana, usando dois tons de azul usados pela equipe italiana: Azzurro La Plata e Azzurro Dino. Estes voltam a ser usados pela marca de Maranello após uma ausência de cerca de 50 anos.

Entre os momentos homenageados pela equipe estão a conquista do título da F1 por John Surtees com o 158 F1 no começo dos anos 1960 e os carros da N.A.R.T (North American Racing Team), equipe montada nos EUA por Luigi Chinetti, importador de Ferraris que disputava categorias locais de monopostos e carros esportivos.

Com o novo nome de Scuderia Ferrari HP, o carro da equipe para este fim de semana mistura o tradicional vermelho com detalhes azuis em diversos pontos do carro: asa dianteira, calotas, halo, sidepods e asa traseira.

Além dos carros, os macacões de Carlos Sainz e Charles Leclerc, além do vestuário da equipe neste fim de semana será predominantemente azul. Os pilotos também terão capacetes especiais para a etapa.

Ferrari SF-24, Miami GP livery Foto de: Ferrari

"O GP de Miami será inesquecível para a história da nossa equipe", disse o chefe Frédéric Vasseur."Na Flórida, vamos celebrar nossa herança com uma pintura única, redescobrindo duas pinturas que são parte de nossa história. Também será uma prova especial por celebrarmos a chegada de nosso novo patrocinador máster, HP".

"A Ferrari e a HP compartilham muitos valores, incluindo uma mentalidade vencedora e uma linha de pensamento clara que forma a base de nossa parceria. Nossas empresas sempre buscam excelência e abraçam a inovação tecnológica, elementos-chave na conquista de nossos objetivos".

