Demorou, mas a 100ª vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1 chegou, e de forma bem dramática. O heptacampeão parecia a caminho da segunda posição no GP da Rússia, mas a chuva, que resolveu cair nas voltas finais, mudou o destino da corrida. A aposta arriscada de Lando Norris em se manter com pneus slick acabou colocando a vitória no colo do britânico.

Após um início ruim, ficando preso atrás de um trem de carros nas primeiras voltas, Hamilton começou a se recuperar após a parada, empilhando ultrapassagens e se aproximando rapidamente de Norris, mas admitindo após a corrida que não conseguiria passá-lo em condições de pista seca.

Nas entrevistas após a corrida, realizadas por Damon Hill, Hamilton começou falando sobre a 100ª vitória.

"Quero começar com um grande obrigado a todos esses fãs. Temos um ótimo público aqui. Sei que o clima não tem sido dos melhores, mas que corrida que acabou entregando, então muito obrigado a todos na Rússia".

"Levou muito tempo para chegar a 100, e nem tinha certeza se viria ou não...".

Neste momento, Norris interrompeu a entrevista para parabenizar Hamilton com um abraço, e o compatriota rasgou elogios ao piloto da McLaren.

"Lando faz um ótimo trabalho. Ele tinha um ritmo incrível e está fazendo um ótimo trabalho com a McLaren. É um pouco agridoce ver minha velha equipe à frente. Eles estão fazendo muito bem, venceram a última corrida e estão fazendo um ótimo trabalho com o motor da Mercedes, é bom vê-los unidos novamente".

"Obviamente a equipe fez uma ótima escolha no fim. Não queria deixar Norris ir e não sabia o que aconteceria com a chuva, mas estou grato a todas essas pessoas, aqui e na fábrica".

Questionado se ele se sentia mais aliviado após a classificação, Hamilton disse que não foi dormir muito feliz no sábado.

"Ontem a noite, quando fui para a cama, não estava muito feliz com o trabalho de ontem. Olhei aquele replay sem parar e foram aqueles erros sutis, que não eram ideais".

"E eu estava tão determinado quando acordei nesta manhã. Tinha um pouco de dor no meu pescoço, mas a Angela trabalhou nisso. Ela tem sido fantástica nessas duas semanas, não teria feito isso sem ela".

"Eu estava determinado a fazer o melhor trabalho possível. E foi difícil. Perdi muito terreno no começo, tentando me manter fora de problemas. E obviamente Max deve ter feito um trabalho fantástico para vir de último para segundo, então temos um desafio pela frente".

Hill ainda perguntou se Hamilton estava surpreso por ver o rival na segunda posição.

"Não sei ao certo. Teria sido difícil passar Lando. Ele tinha um ótimo ritmo e a volta mais rápida, então seria difícil de passar a não ser que tivéssemos algum tráfego ou um erro, o que ele não fez".

"Então quando a chuva chegou, foi a oportunidade. Como disse, a equipe foi incrível, então muito obrigado a eles. E não tenho o que fazer sobre quem chega atrás de mim. Esse é o resultado dos sonhos para Max, e eu fico feliz pelos pontos".

