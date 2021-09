F1: Verstappen revela que não esperava conseguir 2ª posição

Max Verstappen teve que cumprir uma penalidade de unidade de potência e largou na 20ª – e última – posição. O piloto da Red Bull admitia antes da prova da Fórmula 1 na Rússia que o domingo seria para controle de danos.

No final da corrida, uma chuva acabou trazendo o caos na pista e o holandês conseguiu salvar uma segunda posição, além de ver seu rival triunfar pela 100ª vez na carreira.

“Foi difícil tomar a decisão pelos pneus intermediários, mas tivemos que fazer isso no final”, explicou Verstappen. "Mas em um determinado momento estava muito escorregadio, acho que decidimos na hora certa, porque se tivéssemos feito uma volta mais cedo você iria provavelmente destruir os pneus no último setor."

"Ir de 20º para 2º é incrível. Com a penalidade que tivemos é um ótimo resultado para nós. Definitivamente não esperava isso quando acordei esta manhã."

Hamilton voltou a liderar o campeonato e vê Verstappen a apenas dois pontos atrás.

