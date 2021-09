Nesta segunda, foi confirmada a saída de Valtteri Bottas da Mercedes no final da temporada 2021 da Fórmula 1, com seu destino sendo a Alfa Romeo. Companheiros de equipe desde 2017, o heptacampeão Lewis Hamilton publicou uma homenagem ao finlandês em suas redes sociais, reafirmando que considera ele "o melhor companheiro de equipe com que teve o prazer de trabalhar".

O anúncio da Alfa Romeo deixa o caminho livre para a Mercedes confirmar a promoção de George Russell no próximo ano, encerrando uma novela que se arrastava há meses. Apesar de sempre defender a manutenção de Bottas, Hamilton fez diversos acenos positivos ao britânico no fim de semana do GP da Holanda, indicando que a contratação era uma realidade.

Bottas chegou à Mercedes em 2017, substituindo o campeão Nico Rosberg, que chocou o grid ao anunciar sua aposentadoria dias após a conquista do título de 2016, após uma temporada repleta de tensões com Hamilton.

Mesmo sem se colocar no caminho de Hamilton como seu antecessor, Bottas teve um papel importante para a Mercedes, ajudando a equipe alemã a conquistar os Mundiais de Construtores entre 2017 e 2020, solidificando uma das maiores dinastias da história do esporte a motor.

Horas após a confirmação da ida de Bottas à Alfa Romeo, Hamilton publicou nas redes sociais uma homenagem ao companheiro de equipe, rasgando elogios e destacando suas qualidades e o "futuro brilhante" que terá pela frente.

"Tenho orgulho imenso de ter trabalhado ao lado de Valtteri nos últimos cinco anos. Juntos, fizemos parte de uma equipe que conquistou quatro Mundiais de Construtores e um motivou o outro a seguir dando o seu melhor em meio aos altos e baixos".

"Ele é o melhor companheiro de equipe que tive o prazer de trabalhar. Sua velocidade e resiliência tem sido impressionante, mas onde você realmente se destaca para mim é o quão humano e cavalheiro você é".

"Você é maior do que acredita ser e tenho certeza que terá um futuro brilhante pela frente".

"Muito obrigado Valtteri por todo seu apoio e incríveis contribuições à equipe. Sentiremos sua falta. Desejo tudo de melhor para o seu futuro. Vamos terminar em alta e conquistar esse oitavo [título de construtores] para a equipe".

