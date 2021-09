Após o mar laranja de Zandvoort, a Fórmula 1 vai para outro palco de fãs calorosos: Monza, a casa dos tifosi, fãs da Ferrari. Neste final de semana, a rodada tripla será concluída com o tradicional GP da Itália, que terá ainda a segunda edição da corrida sprint no sábado.

Com a grande vitória em casa, Max Verstappen virou o jogo e reassumiu a liderança do Mundial de Pilotos, mas com Lewis Hamilton ainda em sua cola, separados por apenas três pontos: 224,5 contra 221,5. Já entre os Construtores, a Mercedes não apenas segue na frente como também ampliou a vantagem para a Red Bull após o GP da Holanda, com 12 a mais.

O final de semana em Monza será o principal embate do ano entre os motores Mercedes e Honda para determinar qual tem de fato a maior potência, por se tratar de uma pista muito dependente das unidades de potência.

E com a realização da corrida sprint, a estrutura do final de semana do GP muda, assim como foi em Silverstone, com a classificação passando para a sexta-feira e a redução de um dos três treinos livres tradicionalmente realizados.

Confira a programação do GP em Monza, que terá o retorno da Fórmula 2 após uma longa pausa nas preliminares, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h30 Bandsports Treino Classificatório Sexta-feira 13h Bandsports Treino Livre 2 Sábado 07h Bandsports Corrida Sprint Sábado 11h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 03h50 Bandsports Corrida 2 Sábado 09h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 05h25 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

