O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, o o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, e o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, revelaram capacetes em homenagem ao Brasil para a disputa do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Hamilton, aliás, recebeu nesta segunda-feira o título de cidadão honorário do País, em cerimônia na Câmara dos Deputados, em Brasília. Leclerc tenta voltar às vitórias na F1 2022 em solo brasileiro e Albon, assim como os colegas, está confirmado como titular em 2023, quando segue na Williams.

Vettel, por outro lado, faz sua penúltima corrida na F1 em Interlagos. Na próxima etapa, em Abu Dhabi, o tetracampeão mundial da seu adeus à categoria máxima do automobilismo, na qual estreou em 2007.

Programação do GP

O primeiro treino livre está marcado para 12h30 (horário de Brasília). Depois, acontece a disputa da classificação, 16h. A tomada de tempo define o grid para a corrida sprint de sábado, 16h30, cujo resultado se aplica à ordem inicial do GP em si, 15h de domingo.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube e outras plataformas.

Homenagens a Fittipaldi e Vettel, música e mais: as novidades do GP de São Paulo de F1

