Piloto espanhol da Ferrari, Carlos Sainz será punido no grid para o GP de São Paulo de Fórmula 1. A penalidade vale para o grid da corrida deste domingo em Interlagos. O competidor da escuderia trocará um componente da unidade de potência no Brasil.

Trata-se do motor de combustão interna (ICE, na sigla em inglês): a Ferrari instalou o sexto ICE para Sainz na temporada, ultrapassando o limite de cinco estabelecido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A troca processada pelo time italiano de Maranello foi confirmada pela entidade, que comunicou o 'gancho' ao espanhol, que ocupa a sexta posição da tabela de pilotos na temporada 2022 da F1, a quatro pontos de Lewis Hamilton, britânico da Mercedes.

Sainz é o único confirmado com novos elementos de unidade de potência antes do fim de semana do GP no Brasil. Ele também correrá com um novo sistema de escape, assim como a dupla da Alfa Romeo: o finlandês Valtteri Bottas e o chinês Zhou Guanyu, que ainda estão dentro do limite da FIA.

Programação do GP

O primeiro treino livre acontece nesta sexta-feira, 12h30 (horário de Brasília). Depois, acontece a disputa da classificação, 16h. A tomada de tempo define o grid para a corrida sprint de sábado, 16h30, cujo resultado se aplica à ordem inicial do GP em si, 15h de domingo.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube e outras plataformas.

