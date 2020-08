F1: Hamilton ‘passeia’ e conquista vitória no GP da Espanha

Lewis Hamilton conquistou a quarta vitória do campeonato de 2020 da F1, desta vez no GP da Espanha, realizado em Barcelona neste domingo (16). O piloto da Mercedes foi soberano desde o início, sem receber qualquer ataque durante todas as 66 voltas. Foi o 88º triunfo da carreira, ficando a apenas três do recorde de Michael Schumacher.

Max Verstappen se beneficiou da largada ruim de Valtteri Bottas e conseguiu administrar sua vantagem sobre o finlandês durante a prova, finalizando na segunda posição. Bottas teve como prêmio de consolação o ponto extra da volta mais rápida.

A corrida foi marcada pelo bom desempenho dos dois carros da Racing Point, Lance Stroll em quarto e Sergio Pérez em quinto.

Charles Leclerc abandonou após rodar na chicane, na 37ª volta.

A Corrida

Hamilton pulou à frente e Bottas caiu para o quarto lugar. Verstappen foi para a segunda posição, com Stroll ocupando o terceiro posto.

Mas a força da Mercedes ‘original’ se mostrou melhor sobre a versão rosa e Bottas logo assumiu o terceiro posto.

As Ferraris não evoluíram no começo da corrida e Leclerc e Vettel permaneceram na nona e 11ª posições, respectivamente.

Na 18ª volta, Verstappen reclamava de seus pneus traseiros e via Hamilton abrindo mais de cinco segundos de vantagem.

A troca efetivamente aconteceu na 22ª volta, com a Red Bull optando pelo composto médio no carro do holandês.

Hamilton e Bottas pararam quase ao mesmo tempo, no 24º giro, com a Mercedes também optando pelo composto médio. A parada de Hamilton foi um pouco lenta, 4.3s com a troca do traseiro engazopada. Mesmo assim, ele voltou à frente e via Verstappen a mais de quatro segundos.

Na 30ª volta foi a vez das Ferraris e Pérez pararem. Leclerc e Vettel voltaram em 13º e 14º, respectivamente. Pérez era o sétimo.

Na metade da prova, apenas a dupla da Renault e Grosjean não haviam parado.

Nesse ponto da prova, Stroll fez grande ultrapassagem sobre Pérez, pela quinta colocação.

Na 37ª volta, Leclerc rodou na chicane e caiu para a última colocação, reportando que havia “algo estranho” no motor do carro. Ele voltou aos boxes e abandonou.

Na 42ª volta Verstappen fez sua segunda parada, optando pelos médios novamente. Bottas parou na 49ª com a Mercedes optando pelo composto macio. Quando voltou, o holandês tinha mais de sete segundos de vantagem sobre o finlandês.

No 51º giro, Hamilton fez sua última parada, mas com a Mercedes o calçando de médios. Ele retornou com 10 segundos de vantagem sobre Verstappen.

Nesse momento, a FIA anunciou que Pérez estava sendo investigado por ignorar a bandeira azul. Mais tarde, o mesmo ocorreu com Kvyat. O mexicano e o russo acabaram punidos com 5 segundos.

Com uma parada a menos, Vettel foi superado por Stroll pela quinta posição, com oito voltas para o final.

Bottas parou na penúltima volta para os médios e garantir a volta mais rápida da corrida, que já era dele.

Hamilton cruzou a linha de chegada com tranquilidade, com Verstappen em segundo e Bottas em terceiro.

A Fórmula 1 volta em duas semanas, com o GP da Bélgica.

Resultado final

