Lewis Hamilton passeou na Espanha e venceu sua quarta corrida na temporada 2020 e agora abriu uma boa vantagem na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Enquanto isso, Max Verstappen conseguiu se consolidar em segundo, abrindo boa vantagem para Valtteri Bottas.

Com o pódio formado por Hamilton, Verstappen e Bottas, os três seguem exatamente essa mesma posição do mundial, com o britânico abrindo 37 pontos de vantagem para o holandês, que tem seis a mais que o segundo piloto da Mercedes.

Confira a classificação completa:

Entre os construtores, é um passeio da Mercedes, que já abre quase 100 pontos de vantagem para a Red Bull, em segundo. E com a prova de hoje, a McLaren ultrapassou a Ferrari, assumindo a terceira posição com um ponto de vantagem.

PÓDIO: O passeio de Hamilton na Espanha com Felipe Motta, Thiago Camilo e Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?