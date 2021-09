A disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título de 2021 da Fórmula 1 segue quente, dentro e fora das pistas, incluindo ainda outros nomes importantes de ambas as equipes. E o heptacampeão rebateu uma acusação feita recentemente pelo consultor da Red Bull, Helmut Marko, afirmando que "nem escuta o que essas pessoas têm a dizer".

Após o acidente durante o GP da Itália em Monza, em que ambos acabaram abandonando, Hamilton disse que tinha algumas dores no pescoço do impacto do carro de Verstappen em seu capacete.

Mesmo assim, o heptacampeão foi da Itália para os Estados Unidos, onde participou, já no dia seguinte, do Met Gala, um dos eventos mais importantes do mundo da moda. Hamilton participou do evento como forma de divulgar jovens talentos negros da área.

Mas isso não caiu bem com o consultor Marko, que acusou o heptacampeão de fazer um "show" com relação às reclamações de dores.

"Max já havia saído do carro quando Lewis tentou sair da brita. O carro médico o viu e seguiu em frente. Foi um show que o pobre Hamilton se machuca de repente e assim por diante", disse Marko em entrevista ao Sport24 Auto.

Nesta quinta (23), durante as coletivas pré-GP da Rússia, Hamilton foi questionado se os comentários de Marko sobre ele eram injustos, e o britânico disse que nem os escuta.

"Na verdade, eu nem escuto o que esses indivíduos falam", disse. "É natural que, quando um carro aterrissa sobre sua cabeça, você vai sentir algum tipo de desconforto".

Hamilton reforçou que sentiu dores, mas que passou por um tratamento para melhorar.

"Como disse, eu definitivamente senti um pouco de dor após a corrida, e disse que checaria o que aconteceu".

"Eu trabalhei com Angela [Cullen, sua fisioterapeuta] logo após a corrida e durante o voo, e fiz exames no dia seguinte. Então segui trabalhando em cima disso ao longo da semana com acupuntura e mais".

"Eu não falei que estava morrendo. Claro, estava ciente do fato de que, em um milissegundo, qualquer coisa pode acontecer. E me sentir muito grato por não sair mais machucado disso. Seguimos em frente".

