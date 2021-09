Nikita Mazepin foi alvo de polêmica no final de 2020 após surgir um vídeo em seu Instagram onde aparecia tocando os seios de uma mulher em um carro e reacendeu a discussão no novo episódio do podcast da Fórmula 1 Beyond the Grid, onde afirma que não foi o responsável por publicar o vídeo nas redes sociais

O piloto da Haas já se desculpou pelo caso anteriormente e a envolvida chegou a fazer uma publicação o defendendo. Na época, alguns usuários iniciaram campanha para que a equipe americana cancelasse seu contrato.

"Eu não publiquei isso [vídeo], falei numerosas vezes que não foram minhas mãos que fizeram o upload do vídeo", disse Mazepin.

Quando o vídeo foi divulgado e comentado na internet, o russo deu as seguintes declarações: "Eu esperava as reações violentas. A filmagem veio pouco depois da minha contratação pela Haas, foi um dia triste. Quando penso no passado, vejo isso como uma oportunidade de continuar aprendendo e de me tornar uma pessoa melhor."

"Eu não tinha percebido isso, porque ainda me via como antes, muito 'comum'. Então, eu percebi a responsabilidade que isso trazia. Foi realmente um alerta."

