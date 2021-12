Lewis Hamilton reclamou de trânsito que pegou durante o primeiro dia de atividades de Jeddah: pior do que muitos lugares.

Hamilton foi o mais rápido nos dois primeiros treinos livres para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 nesta sexta-feira (03). Na segunda sessão, seu seu companheiro de equipe Valtteri Bottas ficou em segundo, seguido de Pierre Gasly. Max Verstappen terminou em quarto.

Questionado após o segundo treino livre sobre como é a pista, Hamilton disse que é "incrivelmente rápida".

"Rápida. Incrivelmente rápida, realmente é incrivelmente rápida e também possui muita aderência. Mas muito bom, uma vez que você pega o ritmo, é uma bela pista."

Sobre o trânsito, o britânico da Mercedes comparou Jeddah a Mônaco.

"Sim, sim, isso é definitivamente muito pior do que muitos lugares que chegamos, no estilo de Mônaco. As velocidades de fechamento em outros carros estão definitivamente chegando a uma zona de perigo."

Hamilton comentou ainda o desempenho obtido nas duas sessões de treinos livres desta sexta-feira para o GP da Arábia Saudita.

"Não estava muito empoeirado no primeiro, parecia que havia poeira, mas a aderência parecia a mesma em ambas as sessões. Então, o que eu percebi imediatamente é que a aderência é muito, muito alta. Desde o momento em que saímos, não fomos muito mais rápidos nesta sessão, acho que o ritmo de corrida foi bastante semelhante. Mas de outra forma decente. Tentamos algumas coisas diferentes com a configuração. E não sei se não somos rápidos em uma única volta, diria que comparados com os outros, mas o longo prazo não é tão ruim", disse o britânico.

Questionado se a diferença de compostos não era tão grande, Hamilton disse: "Não, o pneu médio e o duro, o Max usou o duro no começo, no TL1, e foi mais rápido que o macio. O pneu macio é provavelmente um pouco macio demais para as seções de alta velocidade. Parece que o pneu está cedendo um pouco. Ainda é emocionante tentar dominar os pneus."

