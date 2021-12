Lewis Hamilton disse que a Mercedes ainda precisa trabalhar em seu ritmo de classificação, apesar de ter liderado os treinos desta sexta-feira para o GP da Arábia Saudita da Fórmula 1 .

Hamilton foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres no circuito de rua de Jeddah, ultrapassando por pouco Valtteri Bottas e Pierre Gasly na segunda sessão.

Seu rival pelo título, Max Verstappen, terminou em quarto no TL2, dois décimos atrás do britânico, depois que ter terminado em segundo lugar na primeira sessão.

Hamilton, no entanto, sente que seu W12 ainda precisa de um ritmo melhor de classificação

"Não somos rápidos na única volta, eu diria, em comparação com os outros, mas o longo prazo não é tão ruim", relatou Hamilton.

“Fizemos algumas mudanças entre as sessões. Não tenho certeza de qual delas quero continuar."

“Vamos estudar esta noite e trabalhar com os caras da fábrica para tentar ter certeza de que vamos encontrar a configuração certa amanhã. Definitivamente, não estamos em um lugar ruim."

"Acho que, como disse em uma única volta, eles [Red Bull] são bastante rápidos, então temos muito trabalho a fazer."

O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, explicou o problema da equipe alemã.

"Acho que estamos felizes com o desempenho do carro a longo prazo", disse Shovlin à Sky. "Uma única volta, estávamos mais felizes esta manhã do que à tarde, meio que tendo dificuldades para tirar a aderência dos pneus, em particular daqueles macios."

"Agora temos algumas ideias sobre o que fazer lá, para entendermos nosso próprio problema, e vamos nos ocupar hoje à noite tentando melhorá-lo."

“A manhã foi uma situação mais feliz para nós quando a pista estava um pouco mais quente. Entrando para a sessão noturna definitivamente tivemos dificuldades."

"O longo prazo parecia forte e isso tende a dizer que o desempenho básico está lá no carro. Nós apenas temos que fazer todos os ajustes finos para colocar os pneus na janela certa para aquela única volta no Q3."

