Recordista de títulos na Fórmula 1 empatado com o alemão Michael Schumacher, o britânico heptacampeão mundial Lewis Hamilton, piloto com mais vitórias na categoria, 'se rendeu' ao excelente início de trabalho de dois de seus antecessores na Ferrari, à qual o inglês se junta a partir de 2025.

Os competidores elogiados por Hamilton, aliás, constam entre os maiores rivais do ex-Mercedes em sua carreira: o espanhol Fernando Alonso, contra o qual Lewis teve duelo interno na McLaren em busca do título de 2007, e o alemão Sebastian Vettel, com quem rivalizou quando o germânico estava na Ferrari.

Hamilton, que fará sua estreia no time de Maranello no GP da Austrália em 16 de março, exaltou o fato de que tanto Alonso quanto Vettel venceram logo no começo de suas jornadas com a equipe, respectivamente em 2010 e 2015.

O espanhol triunfou já em sua primeira corrida na Scuderia, no Bahrein, enquanto o alemão venceu na sua segunda prova pela organização italiana, na Malásia. “Esses caras fizeram um trabalho incrível", afirmou Hamilton.

"Tenho um enorme respeito por esses dois pilotos. Agora dentro da equipe, sei que a quantidade de trabalho necessária para a aclimatação é extraordinária e, portanto, torna os resultados deles ainda mais excepcionais do que achava antes”, disse o heptacampeão da F1.

“Os testes são mais limitados do que nunca, mas tive um bom tempo no carro. Ainda estou me aclimatando. Demorei uns seis meses para vencer com a Mercedes pela primeira vez. Estou fazendo de tudo para estar pronto para a primeira corrida."

“Isso me deu ainda mais apreço ao que fizeram Seb e Fernando. Sei o quanto leva para construir confiança, crescer dentro da equipe e evoluir com as pessoas, como experimentei na Mercedes e McLaren. Valorizo a longevidade que tive e laços criados. Não acontecem do dia para a noite”, completou Hamilton, que tenta tirar a Ferrari da 'seca' de títulos que vem desde a época de Kimi Raikkonen, o último campeão pela Scuderia.

O finlandês, aliás, conquistou seu título justamente sobre Hamilton e Alonso em 2007, quando os três pilotos faziam suas temporadas de estreia pelas respectivos equipes. Inclusive, Kimi venceu em seu debute pelo time de Maranello, na Austrália, onde o 'Homem de Gelo' também fez pole e volta mais rápida.

