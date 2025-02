A Ferrari não perdeu nem um minuto após o fim do F1 75 Live em Londres e rapidamente colocou toda a sua equipe em um avião de volta para Maranello para o shakedown de seu carro para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Charles Leclerc foi o primeiro a assumir o volante, com Lewis Hamilton logo depois.

Os pilotos percorreram poucos quilômetros para as filmagens, mas ambos pareciam bastante contentes com o desempenho do SF-25. Inclusive, o monegasco está confiante de que o time será uma potência contra a McLaren.

Na coletiva de imprensa, Leclerc admitiu que dormiu poucas horas durante o voo da Inglaterra para a Itália, mas isso não pesou muito, já que ele estava animado para poder voltar ao cockpit.

"Não foi fácil", explicou ele em francês. "Dormi por duas horas e meia, então... Chegamos às 4h30 da manhã e, sim, de manhã, às 7h45, eu estava acordado".

Além da honra de dar suas primeiras voltas ao volante do recém-chegado da fábrica de Maranello, Leclerc se mostrou muito feliz com o fato de não se deparar com nenhuma "surpresa desagradável", apesar de se manter cauteloso sobre suas impressões:

"Infelizmente, é um pouco cedo para dar as informações que vocês esperam, porque Fiorano ainda é uma pista muito atípica e muito estreita. Os carros de F1 estão ficando cada vez maiores, então é sempre um pouco complicado".

"Mas o bom é que não houve surpresas desagradáveis. É isso que estamos procurando neste primeiro dia, tentar entender se há algum número inicial que não faça sentido, que seja pior do que o esperado, e esse não é o caso. Portanto, nesse aspecto, é um dia positivo, mas temos que ser cautelosos com relação ao resto, porque é verdade que [...] essas são condições ideais: está muito, muito frio, temos pneus que também não são os que usamos na corrida, então é muito difícil obter mais informações do que isso. Mas, de qualquer forma, não tivemos nenhum problema específico e isso é positivo".

"A sensação era boa e a atmosfera [ao redor do circuito] era incrível", acrescentou ele, referindo-se aos muitos tifosi que se alinhavam nas cercas, alguns dos quais até cortaram uma árvore que estava bloqueando sua visão.

Segundo o relatório do Formula1.it, Leclerc testou diferentes configurações ao longo dos 100 quilômetros permitidos e sua melhor volta foi na casa de 56,6 segundos, uma evolução notável do carro anterior. O recorde da pista em Fiorano é de Michael Schumacher, com 55,999 segundos.

