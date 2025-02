Lewis Hamilton, após o dia de filmagens com o SF-25, não faz julgamentos sobre o carro da Ferrari, mas definiu qual será o seu futuro: ele se vê lutando pelo título da Fórmula 1 e não tem intenção de parar depois de um ano, mesmo se ganhar um título. Ele respeita Charles Leclerc, que considera um adversário difícil de ser batido, e aprecia a abordagem da Scuderia para esta temporada crucial.

O primeiro aspecto enfatizado por Lewis é sua confiança no potencial da equipe, reforçada pelo que ele chamou de mentalidade certa para vencer o campeonato mundial. "Sim, não tenho dúvidas", relatou ao La Gazzetta dello Sport.

"Trabalhei no passado com duas equipes [McLaren e Mercedes] que venceram campeonatos mundiais, sei como é uma equipe vencedora. Na Ferrari, todos têm uma abordagem muito calma e ninguém acha que é perfeito, a abordagem é 'ainda temos que melhorar'. E eles não deixam nada ao acaso".

Sobre as expectativas, o heptacampeão disse: "É muito cedo para saber como será, sabemos que será uma temporada muito disputada entre as principais equipes".

Lewis Hamilton com D'Ambrosio, vice-chefe da equipe, e Loic Serra, diretor técnico Foto de: Ferrari

"Estou me adaptando a uma nova maneira de trabalhar, o objetivo é estar pronto para a primeira corrida, mas obviamente ainda não estivemos na pista com nossos rivais, então não podemos saber o nível deles".

Voltando aos aspectos mais pessoais, Hamilton afirmou que, se outro título viesse em sua direção, seria o seu primeiro. "Não se trata de ganhar o oitavo título, para mim seria o primeiro, meu primeiro Campeonato Mundial com a Ferrari, significaria entrar para a história desta equipe".

"Se eu tivesse a sorte de ganhar outro título, que é o que estamos buscando, não me vejo pronto para parar".

Lewis Hamilton com Fred Vasseur e Charles Leclerc no box em Fiorano Foto de: Ferrari

Também se encaixou no cenário descrito por Hamilton a figura de Leclerc. Aqui Lewis confirmou o que o próprio Charles havia previsto, ou seja, que o início do relacionamento profissional e pessoal entre eles foi um dos melhores.

"Temos um relacionamento muito bom e eu o considero um piloto muito forte. Há muitos anos, no Bahrein [em 2019, na segunda corrida de Leclerc na Ferrari, quando ele perdeu a vitória devido a um problema no motor], eu disse que ele tinha um futuro brilhante pela frente".

"Hoje, Charles tem apenas 27 anos e é muito maduro para sua idade, provavelmente mais maduro do que eu era aos 27 anos".

"Ele é muito profissional, além de estar bem integrado à equipe e, obviamente, ser muito querido. Não será fácil derrotá-lo, mas trabalharemos juntos para garantir que a equipe siga na direção certa".

Lewis Hamilton na Ferrari SF-25 no dia de filmagem em Fiorano Foto de: Davide Cavazza

Enquanto isso, Hamilton também continua seu aprendizado do idioma italiano: "Há muitos anos "venho cultivando o sonho de aprender outro idioma, mas para o inglês não é fácil, porque no final não é necessário".

"Mas quero que as pessoas saibam que estou interessado, que estou realmente disposto a fazer qualquer coisa para me integrar. É um desafio difícil, mas gosto de estar na fábrica em Maranello também porque posso praticar todos os dias".

Familiaridade com a Ferrari

Sobre o processo de se acostumar com a sua nova casa durante as duas próximas temporadas da F1, o britânico afirmou à mídia, incluindo o portal Planet F1, que ainda está se familiarizando com o ritmo da Ferrari.

"Ainda estou me aclimatando - estou aqui há apenas um mês, portanto, ainda estou me aclimatando a um carro completamente novo, a uma maneira completamente nova de trabalhar, mas todos estão se esforçando ao máximo nesta equipe para me fazer sentir bem-vindo", disse.

"E eu realmente me sinto em casa. Sei que estou exatamente onde deveria estar. Parece natural. Parece certo. Portanto, acho que temos de continuar a nos dedicar e dar um passo de cada vez também".

"Não é preciso que tudo aconteça em um único dia. Mas é claro que temos um objetivo. Temos um alvo, onde todos estão se unindo para chegar lá".

Apesar de ainda estar no processo de se acostumar com o funcionamento da Scuderia, a culinária italiana fez a adaptação ser mais fácil

"Já comi muitas pizzas, mas de alguma forma perdi peso. Na semana passada, comi três pizzas", brincou. "Adoro comida italiana, sempre adorei. Lembro-me de vir para cá quando estava correndo com Nico [Rosberg] na época, costumávamos sair e comprar gelato todas as noites e comíamos muita pizza".

"Mas vou ter que cuidar da minha dieta. Isso vai ser difícil. Não posso comer pizzas o ano todo, senão não caberei no carro".

Confiança no carro e na equipe

Apesar da brincadeira, todo o maquinário e configuração dos equipamentos da equipe italiana são bem diferentes dos carros que Hamilton trabalhou no passado.

"Definitivamente, estou tendo que adaptar meu estilo de pilotagem. É raro você simplesmente entrar no carro e ele se encaixar", disse. "Por exemplo, o volante é completamente diferente. Todas as configurações dos botões são completamente diferentes. O software é diferente. Não é só isso, estou tendo que me adaptar a isso".

"Estou me adaptando a um carro que é feito de forma bem diferente do que já trabalhei no passado. Para conseguir o mesmo tipo de coisa, a sensação é muito diferente".

Falando sobre o relacionamento com os membros da equipe, o heptacampeão afirmou que é um processo longo:

"Sei quanto tempo leva para construir confiança e crescer dentro de uma equipe e crescer com as pessoas", contou. "Vivenciei isso com a Mercedes, vivenciei isso com a McLaren. E eu realmente valorizo a longevidade que tive nesses lugares e os vínculos que criamos durante esse tempo. E eles não acontecem da noite para o dia".

"Mas este passo é enorme. Não poderia ser maior. A organização é enorme. A paixão dos torcedores, da diversidade, das pessoas que fazem parte dela, o desejo de querer vencer, é um acréscimo. E você não quer decepcionar as pessoas. Você quer ser capaz de cumprir sua palavra".

Objetivos e metas

Com o processo de superação das dificuldades de se mudar para uma nova equipe, Hamilton também estabeleceu como meta melhorar em todas áreas possíveis.

"Decidi entrar neste ano, minha resolução, minha vida, minha mentalidade é que tudo bem, eu preciso melhorar em absolutamente todas as áreas do meu lado".

"Não se trata apenas de ser quem eu sou e de me adaptar, preciso melhorar meu condicionamento físico, minha gestão de tempo, como me relaciono com meus engenheiros, quanto tempo passo na fábrica, todas essas coisas diferentes".

Apesar de dizer que já tem melhorado em muitos aspectos, ele almeja a busca pela "perfeição":

"Definitivamente, fiz isso, estou fazendo isso e continuarei fazendo isso nessa busca pela perfeição e para alcançar o sucesso que almejo. Mas é muito trabalho, tenho que dizer".

"Do dia em que você entra para a equipe até a primeira corrida, é muito curto e não há atalhos que possam ser tomados. Portanto, não estamos aceitando, estamos apenas trabalhando e nos esforçando".

"Levei seis meses na Mercedes para conseguir minha primeira vitória. Estou fazendo tudo o que posso para estar pronto para a primeira corrida", conclui.

