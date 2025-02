Lewis Hamilton 'superou' o companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, no primeiro dia de testes de pneus Pirelli da Fórmula 1 em Barcelona. A McLaren também esteve presente na pista catalã, com Lando Norris sendo o piloto mais rápido da terça-feira (4).

A segunda sessão de testes da Pirelli de 2025, utilizada para testar os compostos para a temporada do ano que vem, começou hoje no circuito de Barcelona-Catalunha.

Com um total de 332 voltas, Hamilton fez 87, com o melhor tempo de 1min15s93, 'superando' Leclerc, que fez 86 e com 1min16s06. Já Norris, o mais rápido, fez 159 e cronometrou 1min15s21.

Tendo já participado da sessão de dois dias em Paul Ricard, a McLaren estava novamente trabalhando com a Pirelli no desenvolvimento dos pneus de 2026, acompanhada desta vez pela Scuderia.

Hamilton e Leclerc estavam correndo com um SF-24 modificado, enquanto Norris estava pilotando o MCL60, especificamente adaptado para apoiar os testes com o único fornecedor de pneus da F1

Na semana passada, o trabalho dos engenheiros da Pirelli se concentrou nos pneus intermediários e de chuva para pista molhada e, desta vez, o programa se concentrou no desenvolvimento dos pneus slicks.

Especificamente, foram testadas várias combinações de construção e compostos, os últimos da extremidade mais dura da linha, do C1 ao C3, pois são bem adequados à pista espanhola, que exige muito dos pneus.

Os testes no circuito de Barcelona-Catalunha continuam amanhã, quando Oscar Piastri pilotará pela McLaren, com Leclerc e Hamilton novamente na Ferrari, o primeiro pela manhã e o segundo à tarde.

