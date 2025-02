A decisão da Sauber de abrir um centro técnico para a entrada da Audi na Fórmula 1 parece resolver um grande desafio para o projeto emergente, ao mesmo tempo que cria novas semelhanças com a equipe rival Haas.

O anúncio de que a Sauber está em busca de um local para estabelecer o Sauber Motorsport Technology Centre UK demonstra que a equipe espera atrair funcionários experientes da F1 que já trabalham no Reino Unido, além de liberar recursos para o desenvolvimento do carro.

Isso ocorre porque a tradicional base da equipe em Hinwil tem se mostrado um obstáculo à medida que a Sauber se expande para a chegada da Audi. O alto custo de vida na Suíça, em comparação com os demais países onde as equipes de F1 estão sediadas, dificultou a contratação de novos profissionais, um desafio para a transição da equipe de um time do meio do grid para uma operação de fábrica de ponta com a Audi a partir do próximo ano.

Para tentar contornar esse problema, a FIA concedeu um ajuste no teto salarial dentro do limite orçamentário de 2026, reconhecendo que a equipe poderia ter até 30-40% menos funcionários em comparação com outras equipes de grande porte devido às diferenças salariais.

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram que, em 2022, o salário médio na Suíça foi de cerca de 80 mil dólares, enquanto no Reino Unido esse valor foi de 54 mil dólare.

O Reino Unido abriga sete das 10 equipes da F1, e milhares de engenheiros experientes vivem na chamada "Motorsport Valley", uma região próxima ao circuito de Silverstone onde a maioria das equipes britânicas está localizada.

Embora alguns apontem um possível "viés britânico" na F1 devido à grande presença de profissionais do Reino Unido no paddock, a Sauber deixou claro em seu comunicado na terça-feira que esse fator não pode ser ignorado caso queira atingir a expansão e melhorias desejadas.

"Com a criação desta nova instalação, a Sauber Motorsport pretende fortalecer sua presença na 'Motorsport Valley' e estabelecer uma plataforma para colaborar com os melhores especialistas e atrair talentos locais para o Projeto Audi F1", declarou a equipe.

Paralelo com a Haas

A iniciativa não apenas libera mais recursos para a equipe, já que menos funcionários precisarão receber os altos salários suíços, mas também mostra o esforço da organização em atrair talentos de engenharia adicionais.

A equipe já contratou um novo chefe de equipe, o ex-gerente esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, mas como os altos salários da F1 são isentos do teto orçamentário, o objetivo é expandir a força de trabalho em níveis mais baixos para fortalecer toda a estrutura.

Isso cria paralelos entre Sauber/Audi e Haas, que têm sido rivais intermitentes no meio do grid na última década. Enquanto a Sauber caiu de rendimento em 2024, a Haas conseguiu subir na hierarquia da F1.

Embora a equipe Racing Bulls (antiga AlphaTauri) também tenha operações divididas entre países, devido à tentativa da Red Bull de integrar mais sua equipe baseada em Faenza com o restante das operações no Reino Unido, a Sauber/Audi agora se junta à Haas ao ter funcionários espalhados por três países.

A Haas possui sua sede corporativa em Kannapolis, nos EUA (sede da Haas Automation), seu principal centro de operações da F1 em Banbury, no Reino Unido, e seu escritório de design na fábrica da Ferrari em Maranello, na Itália.

Já a Sauber/Audi conduz o desenvolvimento do motor da F1 em Neuburg, na Alemanha, enquanto mantém sua fábrica em Hinwil, na Suíça, e agora inaugura um escritório no Reino Unido.

Assim como a Haas, a Sauber busca formas de atrair mais funcionários, e a iniciativa britânica faz parte desse esforço. Como parte de seu plano de recuperação após terminar na última posição do Mundial de Construtores em 2023, a Haas iniciou sua primeira grande fase de contratações no último verão, além de investir em uma nova motorhome para atrair talentos da concorrência durante os GPs.

A Haas também avalia se irá reformar sua sede em Banbury ou se mudará para um novo local, algo que o ex-chefe Guenther Steiner já queria, mas que só foi aprovado por seu sucessor, Ayao Komatsu. Ainda assim, Komatsu revelou recentemente que a equipe possui apenas cerca de 330 funcionários, bem abaixo das principais equipes da F1.

Estratégia de longo prazo da Audi

Já a Sauber/Audi, por projetar e fabricar uma parte maior de seu carro, poderá explorar melhor os novos recursos disponíveis caso a criação de sua nova base seja bem-sucedida.

A notícia do novo centro técnico no Reino Unido é o segundo grande desenvolvimento positivo da equipe desde a reformulação de sua gestão no ano passado, quando o ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, assumiu como líder do projeto.

O primeiro foi o investimento da Autoridade de Investimento do Catar, que adquiriu 30% das ações da Sauber por cerca de 350 milhões de dólares, em um momento em que a Volkswagen (controladora da Audi) enfrentava cortes de empregos e queda nos lucros.

Com isso, a Sauber/Audi parece estar se preparando para se tornar uma força mais competitiva na F1, e a performance aprimorada do C44 após sua grande atualização aerodinâmica no fim da temporada de 2024 reforça esse otimismo.

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

