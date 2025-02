Mais uma temporada, mais um kit de merch completamente diferente para a Ferrari! Dessa vez, a equipe de Fórmula 1 divulgou como serão os bonés e camisetas com os números de Lewis Hamilton e Charles Leclerc para a temporada de 2025.

O visual não muda muito dos últimos anos e segue com os patrocinadores sendo estampados nas camisetas, mas o vermelho ganhou um tom mais fechado, com detalhes no mesmo tom, mas emborrachados.

O boné também segue o mesmo estilo dos anteriores, com os números #16 e #44 em branco e o símbolo da equipe imponente bem no centro. Todo o kit é patrocinado pela Puma.

O tom mais escuro das peças é uma aposta ousada da Ferrari, mas não chega próximo ao que foi feito no GP de Toscana de 2020. É provável que o carro siga o mesmo esquema de cores.

A aparência exata do carro será revelada no evento de Londres em 18 de fevereiro, enquanto a equipe também realizará uma apresentação tradicional no dia seguinte para levar o SF-25 deste ano para a pista.

