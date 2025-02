Zhou Guanyu se juntará à Ferrari como um de seus pilotos reservas para a temporada de Fórmula 1 de 2025, assumindo esta função ao lado do atual Antonio Giovinazzi.

Zhou encerrou recentemente uma jornada de três anos como piloto titular na Sauber (anteriormente Alfa Romeo), tendo se tornado o primeiro piloto chinês na história da F1.

Ele marcou seu primeiro ponto no campeonato em sua estreia no Bahrein em 2022 e fez sua estreia em casa no ano passado, quando a F1 retornou à China após um hiato de cinco anos.

Depois de uma temporada difícil, onde Zhou marcou os únicos pontos para a Sauber em 2024 com o oitavo lugar no Catar, ele e seu ex-companheiro de equipe Valtteri Bottas ficaram de fora do grid no final da temporada passada.

A equipe suíça, à beira de sua metamorfose na Audi para 2026, optou por uma formação totalmente nova e juntou o veterano alemão Nico Hulkenberg com Gabriel Bortoleto.

Zhou Guanyu, Equipe Stake F1 KICK Sauber C44 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Zhou entrou para a Ferrari Driver Academy em 2014 enquanto ainda corria de kart e, como um jovem piloto da escuderia, ele terminou em segundo no campeonato italiano de F4 de 2015.

Depois de dois anos na F3, Zhou deixou a Ferrari Driver Academy para se juntar ao programa da Renault, de onde completou o passo final em direção à F1 com uma série treinos livres junto com suas obrigações na F2.

Depois de se separar da Sauber no final do ano passado, Zhou recebeu ofertas para ser reserva de várias equipes importantes, com muitas procurando um piloto confiável para recorrer, já que o calendário da F1 se tornou mais intenso nos últimos anos.

Na temporada passada, Oliver Bearman substituiu Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita e terminou em sétimo depois que o espanhol sofreu de apendicite em Jeddah. Mais tarde, ele substituiu Kevin Magnussen em duas ocasiões, marcando pontos para a Haas no Azerbaijão.

Enquanto isso, a nomeação de Bottas como piloto reserva da Mercedes em 2025 demonstrou a importância da profundidade do ‘banco de reservas’ para qualquer equipe no grid hoje.

Além de Zhou, o ex-piloto de F1 Giovinazzi permanecerá no banco da Ferrari este ano, embora ainda represente a Scuderia no Campeonato Mundial de Endurance, o que significa que Zhou dividirá as funções com o italiano.

Dado que a GM/Cadillac, que já está confirmada para competir na F1 a partir de 2026, usará unidades de potência e caixas de câmbio da Ferrari, poder correr em um carro de F1 da Ferrari ajudará a aumentar as chances de Zhou de garantir um retorno à categoria na próxima temporada.

