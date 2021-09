Lewis Hamilton conquistou a centésima vitória da carreira na Fórmula 1, mas o britânico também vê os fantasmas de possíveis problemas para sua unidade de potência. Dois carros movidos a motores Mercedes tiveram que substituir seus componentes, enquanto Max Verstappen, com um novo, fechou o GP da Rússia na segunda posição.

A situação pode ser definida como 'boa e ruim' para o heptacampeão: se é verdade que ele é o primeiro piloto da história a alcançar 100 triunfos na categoria, é igualmente verdade que agora deve começar a fazer contas com o recursos disponíveis.

A confiabilidade, até Abu Dhabi, terá um papel decisivo: Verstappen desmarcou a quarta unidade de força da melhor maneira possível, conquistando um inesperado segundo lugar sob a bandeira quadriculada após largar da última posição do grid. Hamilton, quando e se for chamado a fazer esta escolha, terá necessariamente de alcançar um resultado à altura.

Valtteri Bottas, que também trocou o motor, não fez isso por razões táticas, mas puramente por motivos de necessidade: o componente montado em Monza causou problemas importantes, obrigando os técnicos a instalarem o quinto grupo de unidades completo.

Com sete corridas restantes, a dúvida sobre como isso influenciará a disputa pelo título segue no paddock e, principalmente, nas instalações da Mercedes.

F1 AO VIVO: Hamilton VENCE 100º GP no CAOS da Rússia, Norris CHORA e corrida tem fim DRAMÁTICO; veja

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: