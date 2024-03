Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza a segunda etapa da temporada 2024, o GP da Arábia Saudita, disputado no circuito de rua de Corniche, em Jeddah, um dos palcos mais novos da categoria máxima do automobilismo mundial.

Como a corrida é mais uma vez no sábado, os treinos livres começam nesta quinta-feira, mas você sabe como estarão as condições climáticas no primeiro dia de atividades de pista sauditas? O Motorsport.com checou na noite de quarta no weather.com e traz as informações para você.

A sessão prática inaugural é às 10h30 de Brasília, 16h30 do horário local. O segundo treino livre é às 14h do Brasil, 20h locais. Entre as sessões, probabilidade de chuva é de no máximo 2%, perto do fim do TL2. A temperatura deve cair de 29 para 26ºC. Ventos tendem a cair de 30 para 20 km/h.

Confira a programação do GP da Arábia Saudita de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 14h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 14h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br / F1TV Pro Corrida Sábado 14h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 06h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 12h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 12h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 10h25 Bandsports / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 15h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 09h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 09h05 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h QUINTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

