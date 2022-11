Carregar reprodutor de áudio

No começo da temporada 2022 da Fórmula 1, parecia que o piloto da Ferrari, Charles Leclerc poderia realmente desafiar o atual campeão do mundo Max Verstappen na batalha pelo título. Mas, quanto melhor a Red Bull ficava, mais a Ferrari regredia ou se via envolta por erros de estratégias e contratempos.

A medida que o ano avançava, rapidamente ficou claro que Verstappen estava sozinho na luta pelo título. E foi no GP do Japão que o holandês colocou um 'fim' e se coroou bicampeão mundial restando quatro corridas para o fim do calendário.

A última vitória de Max Verstappen em Abu Dhabi no fim de semana aumentou para 15 seu recorde de triunfos em uma única temporada, deixando Leclerc 'apenas' com o vice-campeonato, garantido em uma luta final contra Sergio Pérez.

Uma derrota que a Red Bull pode se recuperar visto todos os seus êxitos da temporada. O chefe da equipe, Christian Horner, presra homenagem a Leclerc: "Tenho que parabenizar Charles. Ele conduziu este ano extremamente bem", elogiou. "Obviamente, também teve muita má sorte, igual nossos pilotos algumas vezes, mas é uma grande piloto e é sempre muito justo."

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Sem dúvida, Horner lamenta que Pérez tenha perdido por pouco o duelo diante de Leclerc: "Tenho que elogiar Charles por sua temporada. É um grande competidor. Lutou brilhantemente com nossos pilotos, sempre muito limpos. Creio que sem dúvida voltarão a lutar no ano que vem."

Em relação ao seu próprio ano, Horner está certamente mais que satisfeito: "Ganhamos o último GP, ganhamos outras 17 corridas e voltamos a ter os dois pilotos no pódio", disse, resumindo o fim da temporada.

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

