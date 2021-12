Christian Horner lamentou o fato da Mercedes ter entrado com recurso e disse que "ninguém pode tirar" título da Fórmula 1 de Max Verstappen.

A montadora alemã apresentou dois recursos à direção de prova após o polêmico final da corrida no Circuito Yas Marina, incluindo um sobre o recomeço da corrida com uma volta restante. A FIA, no entanto, rejeitou os protestos.

Após a decisão da FIA, Horner lamentou o fato de "termos passado por isso" e disse que "ninguém pode tirar" o título de Verstappen.

"Muito desapontado por termos passado por isso, mas olha que foi um ano incrível, estamos muito, muito orgulhosos de Max e incrivelmente orgulhosos de toda a equipe e ele é o campeão mundial, o campeão mundial que merece. Ninguém pode tirar isso dele", disse o dirigente.

O chefe da Red Bull aproveitou para exaltar o trabalho da equipe durante toda a temporada e disse que o diretor de provas Michael Masi fez certo ao deixar Max e Lewis correr.

"Eu acho que eles têm sido uma equipe excelente este ano, eles fizeram um mega trabalho este ano e Max guiou com coração, paixão, determinação e ele teve um pouco de sorte com o safety car esta noite, mas ele tinha que fazer valer a pena", disse Horner.

"A estratégia, não queríamos levá-la para a sala dos comissários, mas eles tomaram a decisão certa, pela qual somos gratos. Michael queria deixá-los correr e é sobre isso que conversamos há anos e Niki Lauda começou o conceito de deixá-los correr. Isso é o que ele fez."

"Ele é um campeão que vale a pena e temos muito orgulho dele", concluiu.

