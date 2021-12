A Mercedes apresentou intenção de apelar da rejeição dos comissários de seus protestos contra o resultado da corrida de Abu Dhabi após o polêmico final da temporada de Fórmula 1.

A escuderia alemã entrou com dois recursos junto aos comissários da FIA no Circuito de Yas Marina sobre o reinício da corrida, depois que Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton na última volta para ganhar o campeonato.

Os comissários rejeitaram ambos os protestos, incluindo um do recomeço da prova, mas a Mercedes confirmou que apresentou sua intenção de apelar da decisão.

"Apresentamos nossa intenção de apelar do Documento 58 / decisão dos comissários de rejeitar o protesto da equipe”, disse um porta-voz do time após a corrida de domingo.

Isso significa que a Mercedes agora tem 96 horas para decidir se vai continuar e formalmente entrar com um recurso junto à FIA.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN PASSA HAMILTON NO FIM E É CAMPEÃO NA ABU DHABI; VEJA DEBATE DA FINAL DE 2021 | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: