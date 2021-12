Pietro Fittipaldi vai pilotar o Haas VF-21 nesta quarta-feira (15) nos testes de Fórmula 1 da Pirelli com os novos pneus de 18 polegadas, que estreiam na temporada de 2022. O piloto brasileiro irá substituir o russo Nikita Mazepin, que à princípio faria parte da sessão, mas testou positivo para Covid-19 neste domingo (12).

Em 2020, Fittipaldi acelerou no GP do Sakhir pela equipe americana no lugar do francês Romain Grosjean, bem como na última etapa do campeonato, em Abu Dhabi. A pista de Yas Marina também é especial porque foi justamente nela em que Pietro guiou um F1 pela primeira vez, ainda em 2018, também nos testes de pneus.

"Estou muito feliz em voltar a pilotar o carro da Haas na próxima quarta-feira. Muito obrigado a todo time pela oportunidade e desejo uma boa recuperação ao Nikita", comentou o brasileiro. "Foram duas grandes oportunidades para no Sakhir e em Abu Dhabi em 2020. Pude entender mais ainda o carro, principalmente em termos de performance na hora das provas."

"Agora, o foco é total nos testes, pensando no planejamento do time para 2022”, completa Pietro, que seguirá integrando a escuderia como reserva.

Os testes de F1 da Pirelli estão marcados para terça e quarta-feira no circuito de Abu Dhabi, onde foi realizada a última etapa da temporada 2021 da F1.

