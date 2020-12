A Red Bull diz que nem Sebastian Vettel nem Nico Hulkenberg foram considerados seriamente para ocuparem um assento na equipe em 2021.

Com a Red Bull avaliando suas opções no meio da temporada sobre se deveria ou não continuar com Alex Albon ou procurar outro piloto, tanto Vettel quanto Hulkenberg estavam ligados ao time de Milton Keynes.

Falando depois de contratar Sergio Pérez como companheiro de Max Verstappen em 2021, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, disse que o mexicano foi o único piloto que considerado.

Questionado sobre se alguém mais foi avaliado seriamente - especialmente em meio aos rumores de Vettel no início deste ano - Horner disse: “Não. Não havia outro. Houve uma breve discussão com Nico Hulkenberg.”

Horner disse que foi pura sorte da Red Bull que um piloto importante como Pérez fosse um agente livre no exato momento em que procurava o melhor candidato possível.

“Mas foi nossa sorte que ele [Pérez] não tivesse um assento e isso nos deu tempo.”

Embora a Red Bull tenha um programa de jovens pilotos, Horner disse que a equipe teve que fazer uma escolha pragmática sobre o que era melhor para ela, quando sentiu que nenhum dos juniores ainda estava pronto para uma chance na F1.

“Não havia nenhum candidato no programa júnior que fosse adequado. Portanto, decidimos sair do programa pela primeira vez desde 2007.”

“Foi impossível ignorar a atuação do Sergio este ano. Acho que ele fez uma grande temporada. Ele tem sido realmente impressionante, principalmente na segunda metade do campeonato, e conquistou a vaga.”

“Queremos formar a equipe mais forte possível para lutar com a Mercedes, e você tem que fazer isso com os dois carros. Acho que Sergio tem a experiência necessária, traz uma riqueza de conhecimento para a equipe também e acho que será um bom companheiro de equipe para Max no próximo ano”.

