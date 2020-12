Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que o desempenho impressionante de Sergio Pérez nesta temporada tornou "impossível" recusar a oportunidade de contratá-lo.

A equipe de Milton Keynes anunciou nesta sexta-feira que contratou Pérez para 2021 como substituto de Alexander Albon, que está sendo transferido para uma função de desenvolvimento e teste.

Embora Horner tenha admitido que fazer a escolha de não continuar com Albon foi difícil do ponto de vista emocional, ele disse que o ritmo forte de Pérez simplesmente não podia ser esquecido.

"A decisão foi incrivelmente difícil", disse Horner, quando questionado pelo Motorsport.com sobre as razões por trás da decisão de ir para Pérez.

"Acho que todos nós queríamos ver Alex ter sucesso. O que dissemos foi que daríamos a Alex a temporada, e não tomaríamos nenhuma decisão antes, para ter um conjunto completo de dados. E isso foi o que fizemos.”

“Mas quando você olha para os dados, e olha para a proporção entre os dois fatores, foi uma decisão obviamente muito motivada por isso.”

“Era simplesmente impossível ignorar o desempenho de Sergio na Racing Point ao longo do ano e, principalmente, na segunda metade da temporada.”

"Então, foi uma decisão muito, muito difícil, ainda mais difícil pelo fato de que Alex é um cara muito adorável.”

"Mas ele continua sendo uma parte importante da equipe, e muito parte dela para 2021, focando principalmente no desenvolvimento de 2022. E, é claro, ele estará muito focado em se tornar um candidato a estar de volta em 2022."

Horner acha que Perez não terá problemas para atender às demandas de uma grande equipe como a Red Bull e acredita que ele é muito mais experiente do que quando enfrentou um período difícil na McLaren em 2013.

"Ele é um piloto muito experiente agora e acho que ele tem uma habilidade incrível de entregar mais das máquinas que tinha à sua disposição", acrescentou Horner.

"Se você olhar a quantidade de pódios e o sucesso que ele teve ao longo dos anos, acho que ele será uma boa adição à equipe. Acho que isso mostra mais uma vez nossa determinação em colocar uma equipe competitiva contra a Mercedes no próximo ano."

A Red Bull está ciente de que Pérez enfrentará um grande desafio ao enfrentar Max Verstappen, mas diz que tanto a equipe quanto o piloto estão alinhados sobre o que é esperado em 2021.

"Acho que ambas as partes são muito realistas", disse ele. "Acho que ele conhece a qualidade de Max.”

“Ele é um piloto experiente agora. Ele tem uma grande experiência e acho que sabe o que está enfrentando na qualidade de Max.”

"Ele tem estado em grande forma nos últimos anos, então não acho que ele subestime esse desafio de qualquer forma. Mas acho que ele está absolutamente encantado por ter a oportunidade de se provar."

Pressionado para saber se havia preocupação sobre possíveis problemas entre Verstappen e Pérez se eles lutassem muito, Horner não viu motivo para se preocupar.

"Acho que queremos nossos pilotos correndo perto uns dos outros ", disse ele. “Está claro que nosso objetivo não é entre os dois pilotos, é tentar diminuir a diferença para a Mercedes.”

"Acho que Sergio correu por várias temporadas com Nico Hulkenberg e não me lembro de haver problemas entre os dois."

