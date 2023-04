Carregar reprodutor de áudio

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, foi enfático ao dizer que a última bandeira vermelha do GP da Austrália, terceira corrida da temporada 2023 da Fórmula 1, foi acionada de maneira "correta".

Max Verstappen tinha uma vantagem confortável quando Kevin Magnussen bateu e a trilha de detritos que ele deixou levou o diretor da corrida, Niels Wittich, a pedir uma bandeira vermelha a três voltas do fim. O holandês largou da pole, mas sofria um grande risco de perder a liderança visto que tinha feito duas relargadas ruins naquela prova.

Contudo, um caos generalizado foi instalado logo na primeira curva e outra bandeira vermelha entrou em cena, porém, a ordem final da corrida estava 'congelada' naquele estágio, uma vez que a volta não tinha sido feita 100%.

"É sempre muito frustrante quando você recebe uma bandeira vermelha e precisa reiniciar [a corrida] com três voltas para o fim", disse Horner quando questionado pelo Motorsport.com sobre as circunstâncias complicadas. "Quando você é o líder, você só pode perder a partir daquele ponto. Você pode entender a razão entre querer terminar em condições de corrida em vez de cruzar a linha de chegada atrás do carro safety car por três voltas".

O assunto de usar bandeiras vermelhas para garantir a chegada em condições de corrida tem surgido regularmente em reuniões de chefes de equipe. No passado, o consenso era de que as equipes preferiam evitá-las, mas Horner diz que tem a mente aberta.

“É algo que tem sido discutido”, disse ele. “Acho que sempre houve uma preferência por terminar em condições de corrida, então, se parar a corrida permitiu que eles limpassem o circuito em vez de cruzar as voltas restantes sob um carro de segurança, foi a coisa certa a fazer. O problema é que, quando você é o carro da frente e controla uma vantagem de 10s a tarde toda, de repente você vê uma variável enorme que se torna uma espécie de loteria.”

Após a última bandeira vermelha, houve uma confusão sobre a ordem de reinício para a derradeira volta atrás do carro de segurança para cruzar a linha e encerrar a corrida.

“Conforme se desenrolava, era um caso deles cruzarem a linha do safety car. Foi outro Silverstone [2022], basicamente”, disse Horner. “Também tivemos um tremendo apoio da sala de operações, eles têm todos os dados em um ambiente calmo, então basicamente eles analisam os números. Estava claro que a corrida não iria recomeçar.”

