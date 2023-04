Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton ficou decepcionado com a Mercedes após garantir o segundo lugar no GP da Austrália, terceira corrida da temporada 2023 da Fórmula 1. Ao cruzar a linha de chegada e ser recepcionado pelos membros do time com festa pela conquista do segundo lugar, o heptacampeão foi surpreendido com a ausência deles.

Hamilton conseguiu subir ao pódio pela primeira vez na temporada após quase toda prova em Melbourne segurando o potente Aston Martin pilotado por Fernando Alonso. O britânico chegou a liderar a corrida, na primeira relargada pós-bandeira vermelha, mas foi superado por Max Verstappen algumas curvas depois.

Na entrevista pós-corrida para a F1, o Lewis Hamilton foi questionado sobre o valor da conquista na Austrália para Mercedes, ele rebateu dizendo que não sabia por não ter visto ninguém após a corrida, mas deixou claro que para ele era um passo importante para o time.

"Eu não sei o que significa para a equipe porque eu não vi ninguém. Mas, para mim, este resultado é incrível para nós", desabafou.

A ausência dos membros do esquadrão de Brackley foi notada pelo piloto logo que chegou ao 'cercadinho' destinado aos três primeiros colocados antes de subirem a pódio. É possível ver no vídeo compartilhado pelo surfista Kelly Slater nas redes sociais, convidado de Hamilton no GP, o heptacampeão questionando: "Onde, caralh*** está minha equipe?"

