F1: Hulkenberg confirma que será reserva da Mercedes e Aston Martin em 2021

Há algumas semanas, especula-se qual seria o papel de Nico Hulkenberg na temporada de 2021 Fórmula 1. Depois que a Aston Matin admitiu ter tido "conversas" com o ex-piloto da Renault, foi confirmando que o alemão será reserva da equipe britânica e Mercedes neste ano.

Hulkenberg, que estava fora das corridas de F1 desde o final de 2019, surpreendeu com seu retorno no ano passado no GP da Grã-Bretanha. O alemão foi chamado às pressas para substituir Sergio Pérez na Racing Point, depois que o mexicano testou positivo para o coronavírus.

Mais tarde, em outubro de 2020, Hulkenberg foi convocado novamente pela escuderia para substituir Stroll no GP de Eifel, em Nurburgring.

As performances de Nico o levaram a ter "conversas" com a Aston Martin para atuar como substituto nesta temporada.

Questionado antes do GP do Bahrein, que acontecerá neste final de semana, o piloto confirmou que continuará nessa função de reserva em 2021 para a agora Aston Martin e Mercedes.

"Este ano estarei trabalhando como piloto substituto para a Aston [Martin] e para a Mercedes em corridas selecionadas", disse à ServusTV.

A história de Hulkenberg com a Aston Martin vai além do que fez no ano passado com a então Racing Point, já que o alemão correu pela equipe em 2012 e depois entre 2014 e 2016 quando era chamada de Force India.

