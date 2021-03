F1: GP do Bahrein tem risco de tempestade de areia

As previsões do tempo para final de semana no Bahrein estão colocando a Fórmula 1 em alerta: sexta e sábado serão dias quentes, enquanto no domingo a temperatura deve cair cerca de dez graus devido a um forte vento que trará areia do deserto. Isto também se aplica à MotoGP ,que fará sua primeira corrida no Catar.

Se o campeonato mundial de F1 de 2021 for como a previsão do tempo, então vamos nos preparar para um ano muito especial. Felizmente, no Bahrein não há risco de chuva, mas o maior problema é o vento que pode transformar um fim de semana normal de corrida em um final de semana conturbado caracterizado por uma tempestade de areia.

Sexta e sábado não haverá problemas, apresentando um tempo bom e quente e com temperaturas variando de 20 graus à noite até 34 graus no máximo, mas as coisas estão destinadas a mudar para domingo com um pico de apenas 24 graus e vento forte que pode afetar fortemente a corrida devido à presença de areia na pista.

Lembrando que nos testes de pré-temporada que aconteceram no circuito de Sakhir, de 12 a 14 de março, houve uma tempestade de areia à tarde. Essa é uma eventualidade que pode se repetir, mesmo que não seja com a força de duas semanas atrás e que não cause dificuldades no curso normal da pista.

No paddock já há quem faça ironia tentando entender quem pode se beneficiar com essa situação e quem, ao contrário, pode ser afetado. A Ferrari que sofreu com o superaquecimento dos pneus nos testes pode se beneficiar de uma queda significativa nas temperaturas, enquanto a Mercedes pode estar temendo o vento, visto que a equipe sofre com as rajadas devido sua aerodinâmica muito sensível a golpes repentinos de ar.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 AO VIVO: Band terá cobertura inédita, o 'devorador' de parceiros, Alonso e + | DIRETO DO PADDOCK

PODCAST – Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.