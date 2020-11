F1: Interlagos será sede do GP do Brasil pelos próximos 5 anos

Interlagos continuará recebendo o GP do Brasil de Fórmula 1 pelos próximos cinco anos. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista coletiva. A prova passará a se chamar GP de São Paulo.

"Tenho orgulho de revelar que a F1 acaba de renovar contrato para realização do GP Brasil até 2025. O autódromo de Interlagos foi confirmado como sede nos próximos 5 anos. O contrato será assinado pelo prefeito Bruno Covas e a Liberty Media, detentora dos direitos da F1", disse.

"É uma grande vitória para o estado de São Paulo e para o Brasil. Com satisfação e orgulho, é uma grande vitória de São Paulo, é uma vitória do bom senso, equilíbrio, pelo trabalho do Bruno Covas, com apoio do governo do estado", seguiu o tucano.

"Os entendimentos com a Liberty foram feitos com base em instrumentos corretos, com existência de autódromo aprovado por pilotos e equipes, que há 30 anos é sede. Não fizemos especulações, projeções artificiais, não prometemos investimentos que não podiam ser feitos e agora a Liberty anunciou oficialmente que São Paulo será a sede do GP Brasil de F1", completou Doria.

Prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) comentou sobre a mudança de nome de GP do Brasil para GP São Paulo: "Uma das mudanças que teremos é que o nome será GP São Paulo. Exatamente pela ação realizada pela prefeitura em conjunto com o governo. O contrato está sendo finalizado e será assinado nos próximos dias. No ano que vem, no dia 14 de novembro, teremos realização do GP São Paulo."

O mandatário do executivo municipal também confirmou que o contrato vale até 2025, mas pode ser estendido para 2030: "O contrato vale por cinco anos e pode ser prorrogado por mais 5, podendo ir até 2030."

Assim, São Paulo vence a concorrência do Rio de Janeiro e segue sendo a casa da categoria no Brasil. O consórcio Rio Motorsports tentava construir um autódromo na região carioca de Deodoro para receber a prova da F1, mas o projeto não foi adiante.

