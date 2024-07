F1: Kimi Antonelli fará testes com Mercedes após GP da Bélgica

A Mercedes receberá uma nova chance para testar as habilidades de Andrea Kimi Antonelli após o GP da Bélgica de neste fim de semana. O jovem piloto de apenas 17 anos irá guiar o carro de 2022, o W13, da equipe de Fórmula 1.

Ao que tudo indica, o time colocará o competidor da Fórmula 2 para testar o carro em pista e checar a possibilidade do jovem piloto italiano substituir Lewis Hamilton no futuro. É importante relembrar que o britânico irá para a Ferrari a partir da próxima temporada, ficando no lugar de Carlos Sainz.

Com um assento em aberto, a equipe de Brackley precisa correr atrás de um piloto que consiga acompanhar o ritmo de George Russell, já que teria decidido sair de disputa por Sainz. Com poucas opções na mesa, o chefe de equipe, Toto Wolff, estaria pensando em promover Antonelli já em 2025.

Recentemente, o piloto italiano participou de testes com a Mercedes em Silverstone, em Red Bull Ring e em Ímola. Kimi também venceu a corrida na Hungria na F2. Agora, ele tem a oportunidade de conquistar a segunda vitória em Spa-Francorchamps.

O diretor de engenheira da Mercedes Andrew Shovlin defendeu o teste de Antonelli em Spa e declarou: “É difícil encontrar oportunidade para fazer testes com o carro anterior porque o calendário da F1 é muito cheio. Nós não temos uma equipe separada para fazer isso”.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam

Sobre o planejamento com Kimi, Shvolin confessou que a equipe já tem outras pistas em mente para colocar o jovem piloto em testes e estão positivos que terão bons resultados com o italiano.

“Nós temos mais eventos planejados. Nós faremos um dia com ele em Spa depois do fim de semana de corridas. E então temos outros eventos no futuro ao longo do ano, mas está indo tudo bem. O programa, agora, está sendo focado em ensiná-lo o que ele precisa refinar para chegar a uma boa classificação, refinar a abordagem para longas corridas e tentando fazer com que ele entenda o que é necessário ele trabalhar e melhorar”.

