Andrea Kimi Antonelli está virtualmente confirmado na Mercedes para o lugar de Lewis Hamilton em 2025, crava Joe Saward, renomado jornalista de Fórmula 1 com mais de 35 anos de carreira. Por outro lado, George Russell tem situação incerta na Mercedes para 2026, pois seu contrato, que irá até o fim de 2025, ainda não foi renovado, segundo o repórter.

Antonelli vem apresentando boas perfomances nas últimas corridas da Fórmula 2, vencendo a corrida principal do GP da Hungria e a corrida sprint de Silverstone. Apesar disso, resultados dos testes de Kimi na equipe britânica estão sendo suprimidos, para evitar criar expectativas.

Mas, mesmo com o jogo sendo escondido e com a Mercedes dizendo que nada está certo, Saward alega que a futura estrela da F1 parece ter sanado qualquer dúvida.

Já Russell ainda não está garantido para a equipe britânica após 2025, ano em que encerra o seu contrato. O repórter diz que, apesar da renovação ser provável, Brackley parece estar mantendo as opções em aberto, monitorando a situação de Max Verstappen na Red Bull. O jornalista garante que Sainz está fora de cogitação.

