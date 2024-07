F1: Prós e contras da punição de grid de Verstappen em Spa

A Red Bull se arrisca com a esperada punição de grid de Max Verstappen por exceder sua alocação de motores de Fórmula 1 para 2024 no GP da Bélgica deste fim de semana, em comparação com situações semelhantes em 2022 e 2023.

Embora a Red Bull ainda não tenha confirmado se Verstappen está realmente pronto para ter outro motor de combustão na próxima corrida em Spa – e é improvável que faça isso antes que isso seja exigido pelas regras antes do treino de abertura na sexta-feira, se a nova peça tiver sido instalada para esta sessão – o Motorsport.com apurou que isso vai acontecer em Spa.

O chefe da equipe, Christian Horner, disse que era “inevitável que usaremos o próximo motor em algum momento” no restante da temporada de 2024, depois que Verstappen perdeu um motor totalmente novo devido a um problema elétrico no TL2 no GP do Canadá no mês passado.

Verstappen teve penalidades de grid nos dois últimos eventos belgas, já que as longas retas e zonas de aceleração de Spa significam que as ultrapassagens são mais fáceis neste percurso, especialmente para carros mais rápidos que começam fora de posição.

Em 2022, ele largou na sétima fila devido à substituição de várias peças do motor, mas se recuperou para chegar ao pódio em apenas oito voltas, depois superou o companheiro de equipe Sergio Pérez e Carlos Sainz da Ferrari para chegar à frente bem antes da metade do caminho.

No ano passado, Verstappen largou em sexto devido à necessidade de uma caixa de câmbio extra – lutando contra Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pérez depois que Oscar Piastri e Sainz se enroscaram na primeira volta à frente.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Haverá muito interesse no desempenho de Verstappen neste fim de semana – uma segunda corrida em casa para o jovem de 26 anos, dada a proximidade da pista com a Holanda e a sua herança belga.

Espera-se que a Red Bull converta seu RB20 de volta ao visual pré-Hungria em termos de sidepod e carenagem da tampa do motor para o evento de Spa, com Horner confirmando na noite de domingo passado em Budapeste que “o carro terá uma especificação diferente novamente no próximo fim de semana”, dado os níveis mais baixos de downforce ocorrem nesta pista em comparação com os altos requisitos de força descendente na Hungria.

Verstappen também está entrando no fim de semana depois de um evento difícil em Budapeste, onde foi mantido fora da primeira fila pelos dois pilotos da McLaren, e batendo novamente com Lewis Hamilton, da Mercedes.

O tricampeão mundial também criticou publicamente a Red Bull por suas estratégias de corrida e pela quantidade limitada de desempenho obtida por sua grande atualização intercambiável de sidepod/resfriamento.

Verstappen não vence desde o GP da Espanha, há três etapas, e admitiu na Hungria que estava “pensando nisso, sim”, quando questionado se está atualmente preocupado em defender com sucesso seu título, dada a ameaça atual da McLaren, apesar de estar à frente de Lando Norris por 76 pontos.

Com tudo isso em consideração, a decisão da Red Bull de implementar a esperada mudança de motor de Verstappen não é tão simples como foi em 2022 e 2023 – ao esperar que ele avance no pelotão.

Na verdade, Horner disse na Hungria que “ouvindo os pilotos, especialmente agora, parece voltamos a 2021 – bem, não tão mau como 2021, mas obviamente à medida que os carros se tornam mais desenvolvidos, isso se torna mais difícil de acompanhar e então o ar sujo está se tornando um problema maior”.

Portanto, Verstappen está enfrentando uma combinação de competição mais acirrada e uma corrida mais desafiadora com o aumento do efeito de ar sujo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

Mas ele e a Red Bull também precisam de uma vitória para aumentar o moral, rumo às férias de verão de 2024, um impulso para uma equipe em que Verstappen pediu repetidamente um esforço extra para derrotar a ameaça da McLaren, além dos desafios irregulares apresentados pela Ferrari e Mercedes este ano.

“Estou ansioso para sair de férias, mas também estou ansioso para melhorar o carro”, disse ele na Hungria. “Sei que as pessoas ao meu redor estão fazendo tudo o que podem, mas precisamos de mais.”

Das cinco corridas que iniciam a temporada pós-férias de verão – Zandvoort, Monza, Baku, Singapura e Austin – o GP da Itália é outro lugar onde penalidades no grid eram comuns anteriormente.

Mas os trens de DRS tornaram as ultrapassagens em Monza menos simples do que normalmente se supõe, e é também uma corrida onde se espera que o design aerodinamicamente eficiente da Red Bull e o potente motor Honda prevaleçam.

Os solavancos e os requisitos de condução de Baku e Singapura representam uma ameaça óbvia às chances da Red Bull, dada a fraqueza contínua da equipe com tais características da pista.

Austin chega no final do ano e com o conjunto de peças de motor de Verstappen já bem utilizado.

Tudo isso faz de Spa o lugar mais lógico para Red Bull e Verstappen aceitarem uma penalidade, com as taxas de recuperação maiores do que em outros lugares.

Mas será um grande impulso para a McLaren, em boa forma, uma vitória imediata proporcionaria à equipe.

