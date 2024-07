Charles Leclerc acredita que o GP da Bélgica da Fórmula 1, neste fim de semana, pode ser a corrida em que os problemas de quiques da Ferrari sejam os "mais visíveis", enquanto que a equipe está preparando o último lote de atualizações que visam corrigir a falha.

O pacote de atualização da Ferrari em Barcelona incluía um novo assoalho que induzia o ricochete em curvas de alta velocidade, um problema que contribuiu para que ela perdesse terreno em relação à Red Bull, McLaren e Mercedes em circuitos de maior velocidade.

A Scuderia atenuou o problema em Hungaroring, mais lenta, mas Leclerc acredita que a pista mais rápida de Spa-Francorchamps seja um teste muito maior para saber se as correções de curto prazo da Ferrari estão funcionando como previsto para tornar o SF-24 mais manejável em curvas de alta velocidade.

"Em uma pista como Spa, acho que será um verdadeiro teste para nós, porque é provavelmente a pista onde eu esperaria que nossos problemas fossem mais visíveis", disse Leclerc.

"Lá, veremos se temos a confirmação de que ainda há muito trabalho a fazer antes de resolvermos nossos problemas ou se as atualizações deste fim de semana nos ajudaram a dar um passo à frente nessas pistas".

"Em uma pista de alta velocidade, espero que tenhamos um pouco mais de dificuldade."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Na Bélgica, a Ferrari não voltará à sua especificação antiga de Ímola, como fez em Silverstone, usando um pacote que não sofria com os saltos, mas que a deixa dois meses atrasada no desenvolvimento em comparação com seus rivais.

Em vez disso, a equipe persiste com seus desenvolvimentos mais recentes, introduzidos com bons resultados na Hungria, quando Leclerc e Sainz terminaram em quarto e sexto lugar.

Outros ajustes para tornar o carro mais resistente a saltos serão feitos na Bélgica, onde se espera que o fenômeno seja mais pronunciado. "O entendimento existe", disse Leclerc.

"O problema com o tipo de problema [de ricochete] que estamos enfrentando é que ele está ligado ou desligado. É muito difícil ver a melhora".

"Talvez você o tenha por menos tempo, mas não é como se você melhorasse a intensidade dele. Portanto, sempre que você a tem, você a tem".

"Estamos dando passos na direção certa. Ainda não tenho certeza se será o suficiente para não ter o problema. Espero que em Spa isso possa voltar a ser um problema", concluiu.

