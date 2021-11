F1: Kubica segue como piloto reserva da Alfa Romeo em 2022

A Alfa Romeo confirmou nesta quarta-feira (24) que Robert Kubica seguirá na função de piloto reserva da equipe na temporada 2022 da Fórmula 1. Junto do piloto, a empresa petrolífera polonesa PKN Orlen também seguirá como patrocinadora máster, indo para o terceiro ano da parceria.

"Estou muito contente por seguirmos representando a Polônia na principal categoria do automobilismo mundial", disse Kubica em vídeo publicado pela Alfa Romeo nas redes sociais. "A próxima temporada será, sem dúvidas, cheia de desafios, mas espero que tenhamos muitas corridas interessantes e repleta de emoções".

A Alfa Romeo aguarda com expectativa a chegada da nova era da F1, com o novo regulamento técnico e o novo carro, com a esperança de dar um salto no grid.

Após boas performances em 2019, quando assumiu as operações da Sauber, incluindo uma quarta e quinta posições com Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen no GP do Brasil, a performance da equipe caiu consideravelmente.

Apesar de ter mantido a oitava posição no Mundial de Construtores em 2020, a quantidade de pontos conquistados caiu por terra: 57 em 2019 contra apenas 8 no ano passado. Neste ano, a equipe chegou a superar essa marca, tendo 11 no momento, mas caindo para a nona posição do Mundial, ficando à frente apenas da Haas, com zero.

Kubica teve a chance de disputar dois GPs em 2021, o da Holanda e o da Itália, substituindo Raikkonen, que havia testado positivo para Covid-19. Seu melhor resultado foi uma 14ª posição na corrida de Monza.

Para 2022, a Alfa Romeo terá uma formação nova entre seus pilotos titulares. Enquanto Raikkonen se aposenta ao final deste ano, Giovinazzi foi demitido, indo para a Fórmula E, onde correrá ao lado do brasileiro Sérgio Sette Câmara na Dragon. Em seus lugares, chegam Valtteri Bottas, de saída da Mercedes e o estreante Guanyu Zhou.

