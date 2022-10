Carregar reprodutor de áudio

O início do GP de Singapura de 2022 da Fórmula 1 foi adiado depois que chuvas torrenciais atingiram a cidade da ilha pouco mais de uma hora antes do início programado da corrida.

Nuvens pesadas se acumularam sobre a pista de Marina Bay logo após o final da corrida de apoio da W Series e os céus começaram a escurecer quando o campo de F1 completou o desfile dos pilotos a bordo de uma frota de carros clássicos. Manchas de chuva começaram a cair no paddock uma hora e 20 minutos antes do horário de início das 9h, com os sistemas de radar das equipes mostrando que uma tempestade intensa deveria ocorrer às 7h55.

Ele o fez devidamente e rapidamente se transformou em uma forte tempestade, com o final da reta do poço da pista não mais visível nas câmeras do circuito de TV. Às 8h02, os painéis de cronometragem da F1 exibiram a seguinte mensagem da FIA, que atrasou oficialmente o início da corrida “Pitlane aberto e todo o procedimento de partida atrasado”, dizia a mensagem. “Atualização em 20 minutos, aviso mínimo de 10 minutos será dado.”

Isso significa que uma vez que a ordem para deixar os boxes for concedida pela FIA, após um período de aviso de 10 minutos, o período de procedimento de partida de 40 minutos começará. Embora as expectativas iniciais fossem de que a tempestade passasse rapidamente por Singapura – o vento está carregando as nuvens para o sul, movendo-se para trás ao longo da reta dos boxes, durando o tempo normal que os carros estariam se preparando para deixar suas garagens para tomar a grid pré-corrida.

Alertas de inundações repentinas foram emitidos pelas autoridades de Singapura, enquanto uma tempestade semelhante no sábado deixou poças que não secaram por várias horas - o que significou que o TL3 foi reduzido de uma hora para 30 minutos e a classificação se tornou um período de chuva a seco, sessão onde os pneus secos eram apenas uma opção viável para o segmento final do Q3.

VÍDEO: Grid de largada para o GP de Singapura de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: