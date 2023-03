Carregar reprodutor de áudio

Vice-campeão mundial da Fórmula 1 em 2022, o monegasco Charles Leclerc, piloto da Ferrari, afirmou que a Aston Martin, que liderou a sexta-feira de treinos livres para o GP do Bahrein de 2023, foi mais rápida nas duas sessões práticas inaugurais deste ano do que será no sábado de quali.

Leclerc foi o quarto mais rápido da sexta, atrás das duas Red Bulls e do líder Fernando Alonso, espanhol da Aston. Entretanto, o representante do time italiano de Maranello não está tão otimista com relação ao desempenho da equipe britânica de Silverstone para a classificação.

O competidor de Mônaco, que não vê a Scuderia com ritmo para brigar pela pole position, disse: "Ainda é cedo, mas creio que a Aston foi mais rápida hoje (sexta-feira) do que será amanhã (sábado). Mas, digo de novo, temos de esperar para ver. Não sabemos, é só o que penso".

Questionado sobre a situação da Ferrari, Leclerc falou em "aproveitar oportunidades, que é o que tentaremos fazer neste fim de semana. [O ritmo de corrida] é a área na qual acho que mais temos de trabalhar".

