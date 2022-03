Carregar reprodutor de áudio

Após a grande confusão nesta sexta-feira, por causa das explosões próximas ao circuito de Jeddah, a Fórmula 1 realizou o treino livre 3 para o GP da Arábia Saudita.

O grande nome da sessão foi Charles Leclerc, que cravou 1min29s735 e superou Max Verstappen nos minutos finais. Dessa forma, o monegasco se tornou o mais veloz em todos os treinos do fim de semana até agora. O atual campeão da F1 ficou a 0s033 do representante da Ferrari. Sergio Pérez, foi o terceiro mais rápido.

Carlos Sainz acompanhou o ritmo das duas principais equipes deste início de ano e fechou em quarto. Valtteri Bottas foi o quinto colocado.

Lewis Hamilton foi apenas o 11º, sendo o piloto com motor Mercedes melhor colocado.

O Treino

A dupla da Ferrari foi a primeira a marcar volta rápida, com pouco mais de 10 minutos de sessão. Sainz fez 1min31s011 e Leclerc foi 0s041 mais lento que o espanhol. Norris e Bottas foram à pista logo na sequência, mas ambos atrás dos pilotos da equipe italiana.

Faltando 45 minutos, Leclerc marcou 1min30s139, pulando à frente. O finlandês da Alfa Romeo se estabeleceu em terceiro, a meia segundo do monegasco.

Dez minutos depois, Pérez colocou sua Red Bull entre os carros da Ferrari, na segunda posição e a 0s152 de Leclerc. Verstappen foi o último do grid a tentar marcar volta rápida. Quando foi, o atual campeão mundial foi o quarto mais rápido.

Na metade da sessão, Gasly era o novo segundo colocado na tabela de tempos, ficando a míseros 0s009 de Leclerc. Todos utilizando compostos macios.

Verstappen não deixou barato e cravou o melhor tempo do fim de semana, com 1min29s768.

Gasly teve problemas de transmissão logo na saída do pitlane e parou sua AlphaTauri antes de chegar à pista. A equipe recolheu para os boxes quando restavam pouco mais de 20 minutos para o fim. O francês tinha o terceiro melhor tempo até então.

Bottas superou Leclerc pela segunda posição quando restavam 18 minutos, ficando a 0s262 de Verstappen.

Pérez colocou a segunda Red Bull na segunda posição com menos de 10 minutos para o final, ficando a 0s065 de Verstappen.

No final, Leclerc cravou 1min29s735, desbancando a dupla da Red Bull.

O treino de classificação para o GP da Arábia Saudita acontece às 14h, horário de Brasília.

Resultados

