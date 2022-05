F1: Leclerc espera que atualizações possam ajudar Ferrari no GP da Espanha

Carregar reprodutor de áudio

O líder do campeonato mundial foi superado por seu rival da Red Bull, depois de perder a liderança no começo da corrida e não conseguir recuperar o primeiro lugar após um período de safety car no fim do GP de Miami, da Fórmula 1.

Com Verstappen tendo conquistado sua segunda vitória consecutiva na F1, após seu sucesso em Imola, e tendo a vantagem em termos de velocidade novamente, Leclerc acha claro que chegou a hora de a Ferrari fazer alguma mudança.

A equipe italiana até agora não trouxe grandes atualizações para seu carro, mas a equipe falou sobre ter desenvolvimentos iminentes para ajudar sua causa.

Falando após a corrida de Miami, Leclerc disse: “Precisamos continuar pressionando.

“As atualizações serão muito importantes ao longo do ano. E espero agora que possamos dar um passo à frente a partir da próxima corrida.

“Mas está apertado desde o início da temporada.”

Leclerc disse que suas esperanças de vencer foram praticamente frustradas no primeiro stint, quando ele não foi tão rápido com os pneus médios quanto Verstappen.

E embora a Ferrari F1-75 fosse mais adequada para os duros que foram usados ​​para o segundo stint, seu ritmo ainda não era forte o suficiente para permitir que ele recuperasse a primeira posição.

“Lutamos bastante com os pneus médios, especialmente no primeiro stint e fomos ultrapassados ​​lá”, disse ele.

“Então tornou nossa corrida um pouco mais difícil a partir daquele momento. No duro, fomos muito competitivos e, no final, pensei que poderia pegar Max em um ponto.

“Hoje eles tiveram a vantagem em termos de ritmo. Mas foi divertido. E é incrível ver tantas pessoas de novo, eu continuei dizendo isso, mas sim, é ótimo ter tantos fãs da Ferrari nas arquibancadas.”

A vitória de Verstappen permitiu que ele fechasse diminuísse a diferença para Leclerc na tabela do campeonato para 19 pontos.

A Ferrari garantiu em Miami o seu primeiro 1-2 na largada desde 2019, quando Leclerc e Vettel ocuparam os primeiros lugares do Grid. Mas Max Verstappen, que deixou uma provável Pole escapar nos últimos momentos do Quali desse sábado, venceu a corrida deste domingo.

