A "joia da coroa" está de volta. Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 iniciou as atividades para o GP de Mônaco, sétima etapa da temporada 2022. E na primeira sessão do fim de semana nas ruas de Monte Carlo, tivemos várias bandeiras amarelas e até mesmo uma vermelha, com Charles Leclerc terminando na ponta, à frente de Sergio Pérez, Carlos Sainz e Max Verstappen.

Completando o top 10: Lando Norris, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, George Russell, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

A F1 volta a Mônaco em meio a discussões sobre o futuro da etapa. A organização do evento negocia com a categoria, enquanto os pilotos defendem a manutenção do GP, afirmando que se trata de parte da história do esporte.

Por se tratar de uma pista muito diferente do resto do campeonato, os pilotos não perderam tempo e já saíram dos boxes assim que a cronometragem de 1h foi iniciada, com a grande maioria dos pilotos apostando nos compostos duros, exceto a Ferrari, que saiu com os pneus macios.

Após os 15 minutos iniciais, Sainz lidera com 01min15s882, apenas 0s001 à frente de Leclerc, com Verstappen também na cola, a 0s051, sendo que o holandês fez sua marca de pneus duros, contra os médios da dupla do time italiano. Ricciardo vinha em quarto, a 0s567, com Pérez fechando o top 5, com Norris, Hamilton, Gasly, Magnussen e Alonso fechando os dez primeiros.

Na sequência, a bandeira amarela deu as caras pela primeira vez, com Leclerc perdendo o ponto de frenagem na Sainte Devote, a primeira curva do circuito e indo para a área de escape. Ao mesmo tempo, Verstappen pulava para a ponta com 01min15s327.

Mais problemas pouco depois. Schumacher avisou pelo rádio que estava com problemas de câmbio, e tentava voltar aos boxes, mas seu carro ficou parado bem na entrada do pitlane. Isso forçou a direção de prova a acionar a bandeira vermelha.

A sessão foi retomada com 36 minutos ainda no relógio, e mais pilotos passaram a se aventurar com os compostos médios.

Com 30 minutos transcorridos, era Norris quem liderava, com 01min15s301, apenas 0s026 à frente de Verstappen, ainda com tempo de pneus duros. Hamilton era o terceiro, a 0s198, com Ricciardo em quarto e Leclerc e Sainz em quinto e sexto. Enquanto isso, Bottas era o único ainda sem tempo marcado, com a Alfa Romeo investigando um problema em seu carro.

Agora de pneus médios, Verstappen voltava à ponta, com 01min14s712, apenas 0s034 à frente de Leclerc. Pérez era o terceiro, a quase 0s2. Norris e Gasly completavam o top 5, com Russell em sexto, Hamilton em nono e Sainz em 13º. O heptacampeão voltou aos boxes após escapar por pouco de uma batida no terceiro setor.

A bandeira amarela voltou a figurar, agora por causa de Verstappen. O holandês veio com tudo para a primeira curva, travou os pneus e foi parar na área de escape da Sainte Devote, conseguindo voltar sem maiores problemas. Pouco depois, foi a vez de Magnussen passar pelo mesmo.

No final, foi Charles Leclerc quem terminou à frente, com um tempo de 01min14s531, apenas 0s039 à frente de Sergio Pérez. Carlos Sainz foi o terceiro, também bem próximo, a 0s070. Max Verstappen foi o quarto, 0s181 atrás do monegasco.

Completando o top 10: Lando Norris, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, George Russell, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

A Fórmula 1 volta à pista de Mônaco logo mais, para o segundo treino livre do fim de semana. A sessão está marcada para 12h, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades no Principado. Não perca!

