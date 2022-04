Carregar reprodutor de áudio

Na madrugada deste domingo, a Fórmula 1 realizou o GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022. E nas ruas de Melbourne, tivemos mais uma grande exibição de Charles Leclerc e a Ferrari a caminho da segunda vitória na temporada, ajudando a se consolidar na liderança, enquanto Max Verstappen amargou mais um abandono com a Red Bull.

Completaram o pódio Sergio Pérez e George Russell, enquanto Lewis Hamilton, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Alex Albon fecham a lista de pilotos que pontuaram nesta etapa.

Com o clima mais ameno neste fim de semana em Melbourne, boa parte do grid acabou seguindo o mesmo caminho na escolha de pneus, com os compostos médios sendo predominante na hora da largada, mas com alguns apostando nos duros, como Sainz e Alonso.

Na largada, Leclerc saiu bem, mantendo a ponta com Verstappen em segundo, enquanto Hamilton pulou uma posição, subindo para terceiro, à frente de Pérez e Russell. Mais atrás, Sainz perdia terreno, caindo para 13º.

No final da primeira volta, Leclerc abria 0s5 para Verstappen, que tinha 1s para Hamilton, que também tinha 1s de dianteira para Pérez. Russell, Norris, Ricciardo, Ocon, Gasly e Alonso fechavam o top 10, enquanto Sainz perdia mais uma posição.

A bandeira amarela surgiu no começo da terceira volta. Tentando se recuperar na corrida, Sainz acabou perdendo o controle, rodou e foi parar na brita. Sem ter como sair, a direção de prova acionou o safety car virtual, pouco depois, o carro de segurança foi enviado à pista.

O safety car saiu e a prova foi reiniciada na volta 7 de 58. Em um começo limpo, Verstappen tentou pressionar Leclerc, mas rapidamente a diferença subiu para mais de 1s, enquanto Pérez buscava recuperar a terceira posição em cima de Hamilton, o que aconteceu na volta 10.

Uma travada no pneu dianteiro esquerdo na penúltima curva fez com que Verstappen começasse a perder rendimento em comparação a Leclerc. Na 15ª volta, a diferença já estava na casa de 6s4, enquanto o holandês tinha mais 5s de vantagem para Pérez. Em quarto, Hamilton estava a 3s do mexicano, enquanto o heptacampeão liderava um pelotão com Russell, Norris e Ricciardo próximos.

Dos ponteiros, Verstappen foi o primeiro a parar, na volta 19, quando estava a 9s de Leclerc, para colocar pneus duros. Enquanto isso, Hamilton voltou a se aproximar de Pérez, podendo abrir a asa móvel contra o mexicano, mas a Red Bull trouxe o piloto aos boxes.

Em meio às paradas, uma cena incomum: Ricciardo saiu dos boxes em meio a uma disputa entre Stroll, Albon e Vettel e, por pouco, não acabou sendo tocado pelo piloto da Williams na primeira curva.

Leclerc e Hamilton pararam na volta 23. Enquanto o monegasco se manteve na ponta, a cerca de 4s de Verstappen, o heptacampeão conseguiu retornar à frente de Pérez, mas sofrendo pressão devido às diferentes condições de pneus, conseguindo retomar a posição.

Mas a entrada do safety car mudou a situação da corrida. Vettel ficou parado após bater no primeiro setor. Isso permitiu que Russell pudesse parar e se manter em terceiro, à frente de Pérez e Hamilton.

Na relargada, Leclerc deu uma errada, o que permitiu um ataque de Verstappen, sem sucesso, enquanto Russell também tentou avançar pra cima do holandês. Rapidamente o monegasco se recuperou e já aumentou a diferença para mais de 1s.

Na volta 35 de 58, Leclerc já abria 4s5 para Verstappen, enquanto Pérez buscava retomar a terceira posição em cima de Russell. Já Hamilton, em quinto, ficava a cerca de 4s dessa disputa. Alonso, Norris, Ricciardo, Magnussen e Albon completavam o top 10, apesar dos pilotos da Alpine e da Haas ainda não terem feito suas paradas.

Mas tudo mudou na volta 39. Verstappen reclamou do cheiro de um fluido e a Red Bull pediu para que ele parasse o carro. O holandês rapidamente saiu na saída da curva um, com seu RB18 soltando fumaça. Isso levou ao acionamento de um safety car virtual.

A dez voltas do fim, Leclerc mantinha uma liderança segura de mais de 14s para Pérez. Russell vinha em terceiro, a cerca de 5s, mas tendo Hamilton em sua cola, pouco mais de 1s3 atrás. Norris era o quinto, mas a 15s do heptacampeão. Ricciardo era o sexto, enquanto Albon e Ocon protagonizavam uma disputa pela sétima posição, à frente de outro pelotão com Stroll, Gasly, Bottas e Alonso.

No final, Charles Leclerc precisou apenas controlar para vencer de forma dominante o GP da Austrália, triunfando pela segunda vez no ano e disparando na liderança do Mundial. Sem ter como atacar o monegasco, Sergio Pérez foi o segundo colocado, enquanto George Russell segurou Lewis Hamilton para subir ao pódio pela primeira vez com a Mercedes.

Completaram o top 10: Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Alex Albon.

A Fórmula 1 tira uma semana de folga e retoma as atividades da temporada 2022 entre 22 e 24 de abril com o GP da Emilia Romagna em Ímola. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

