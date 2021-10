A Mercedes terá George Russell como companheiro de Lewis Hamilton a partir da temporada 2022 da Fórmula 1, em um cenário que pode ser diferente, se comparado ao atual, no qual o inglês tem Valtteri Bottas como colega, com quatro títulos seguidos tendo o finlandês como fiel escudeiro.

O campeão mundial de 1978, Mario Andretti, acredita que Hamilton continuará com o mesmo status, mesmo com um novo companheiro de equipe mais jovem e com ímpeto que a idade sugere.

“Tenho certeza de que a Mercedes, de alguma maneira, sempre favorecerá Lewis”, disse Andretti, à Express. “Mas, ao mesmo tempo, tenho a certeza que George terá o mesmo equipamento”, ponderou.

“Ele [Russell] me impressionou e mostrou que pode ser um futuro campeão. Ao ter a oportunidade no Bahrein se mostrou capaz, e mesmo com a Williams em Spa, com as condições difíceis… A chuva é sempre um grande equalizador e ele mostrou as suas capacidades ao fazer o que fez lá.”

"Como se vai sair no próximo ano, ao lado de Lewis, é algo que temos curiosidade em ver”, concluiu Andretti.

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: