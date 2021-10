A Red Bull anunciou nesta quarta (06) que correrá com uma pintura especial em homenagem à saída da Honda da Fórmula 1 no GP da Turquia deste fim de semana.

A Honda sairá da F1 no final deste ano, e deveria correr em casa uma última vez com o GP do Japão marcado inicialmente para este final de semana antes de seu cancelamento, com a prova em Istambul substituindo-a.

Para fazer uma homenagem e agradecer a Honda antes de sua saída da F1, a Red Bull confirmou que tanto a equipe principal quanto a AlphaTauri correrão com pinturas especiais na Turquia.

Os carros da Red Bull terão uma pintura predominantemente brancas, inspiradas pela Honda RA 272, que se tornou o primeiro carro japonês a vencer na F1 quando Richie Ginther triunfou no GP do México de 1965.

A equipe divulgou apenas um teaser da pintura, que mantém a marca Red Bull em vermelho contra uma base branca.

Já a AlphaTauri terá a palavra "arigato", que significa "muito obrigado" em japonês na asa traseira de seus carros.

"Estávamos animados por dar aos fãs japoneses da Honda uma chance de celebrar nossa relação extremamente bem-sucedida na Fórmula 1 em casa, em Suzuka", disse o chefe da Red Bull Christian Horner.

"Com a corrida sendo cancelada devido à pandemia, não poderíamos deixar o final de semana passar sem essa homenagem à Honda e seus fãs maravilhosos, trazendo um pouco dessa herança para Istambul".

"A pintura escolhida para nossos carros presta homenagem à jornada incrível da Honda na F1 e, com sorte, daremos aos nossos fãs mais uma vitória com essas cores lendárias no fim de semana".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O piloto da Red Bull Max Verstappen buscará retomar a liderança do Mundial de Pilotos neste fim de semana, estando dois pontos atrás de Lewis Hamilton após sua vitória na Rússia. Até aqui, a Honda acumula oito triunfos em 2021, sendo sete do holandês e um de Sergio Pérez.

"Todos na Honda estão muito desapontados com o cancelamento do GP do Japão, mas compreendemos e concordamos com os motivos por trás", disse Koji Watanabe, chefe de marca e operações de comunicação na Honda.

"Estávamos especialmente animados por correr em Suzuka, por ser nosso último ano no esporte, em um momento em que ambas as equipes estão com boas performances. Também sentimos pelos fãs, que queriam ver a última aparição da Honda aqui, com Yuki Tsunoda correndo em casa".

"Sabemos que uma pintura especial não substitui o que teria sido um final de semana emocionante, mas esperamos que os fãs da Honda pelo mundo, especialmente os japoneses, aceitarão isso como uma pequena forma de agradecimento pelo apoio contínuo em todos esses anos".

RETA FINAL: Red Bull tem revés contra Mercedes e Hamilton pode trocar motor na Turquia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: