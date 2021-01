F1: Marko admite que Red Bull demorou para procurar Vettel

Durante a temporada 2020 da Fórmula 1, muitos nomes surgiram como possíveis substitutos de Alexander Albon na Red Bull. Entre os candidatos apareceu o nome de Sebastian Vettel, que acabou assinando com a Aston Martin.

Para o consultou desportivo da Red Bull, Helmut Marko, se Vettel tivesse esperado um pouco mais, a vaga de Albon poderia ser dele.

“Quando a Ferrari divulgou a informação da dispensa de Vettel, não tínhamos espaço na equipe para 2021. Então presumimos que Alexander Albon se desenvolveria de tal forma que poderia continuar ao lado de Max Verstappen em 2021. Foi isso que eu disse a Sebastian. Infelizmente estávamos errados. Quando precisamos agir, Sebastian não estava mais disponível, pois já tinha seu compromisso com a Aston Martin. Portanto, Sergio Pérez foi a decisão lógica para nós”, disse Marko ao F1-Insider.com.

“A opção na Aston Martin era muito tentadora. O nome tem um status cult, a parceria próxima com a Mercedes oferece perspectivas esportivas. Eu posso entendê-lo, mesmo se fosse eu, talvez tivesse esperado”, completou.

Pérez é o primeiro piloto contratado pela Red Bull que não faz parte do programa de desenvolvimento da equipe desde que Mark Webber assinou com o time em 2007. Para Marko, não é demérito para o time ter apenas um integrante do programa entre seus pilotos.

“Não é vergonhoso não termos dois pilotos da academia na equipe. Não tivemos ninguém qualificado para a segunda vaga da Red Bull. Para atingirmos nosso objetivo de título mundial, escolhemos Pérez”, disse Marko ao site Motorsport Total.

Ao falar de possíveis substitutos para Pérez, caso as coisas não derem certo para o mexicano, Marko citou alguns nomes de jovens pilotos hoje integrantes de categorias menores.

“Jüri Vips e Liam Lawson são dois grandes talentos que temos na casa, assim como Jehan Daruvala. Os sucessos atingidos por nossos garotos é sem precedentes. Com Tsunoda, vamos ver um piloto japonês na F1 pela primeira vez em muito tempo”, completou.

