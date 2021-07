Max Verstappen abandonou o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 mais cedo devido a um toque com Lewis Hamilton na curva Copse, de alta velocidade. O britânico fez contato com a roda traseira direita do holandês, que foi ao muro.

Com o incidente, o heptacampeão foi punido em dez segundos, pagos em sua parada no pit stop. Para o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, o movimento do piloto da Mercedes poderia ter colocado Max em risco.

"Só posso comentar as fotos da TV e elas foram claras", disse ele. "Todos os replays mostraram que a roda dianteira esquerda de Hamilton tocou a de Verstappen e o empurrou para fora da pista. Havia espaço suficiente por dentro. Esse é um comportamento muito perigoso, você tem que julgá-lo de forma diferente."

Apesar disso, Marko afirmou que não houve ferimentos graves: "O relatório inicial foi que nada de sério aconteceu. Eu nem quero imaginar a força G que causou esse impacto. Essa é a curva mais rápida de todo o percurso. Então não poderia ter sido qualquer pior."

"As consequências são inacreditáveis. Eu diria que é homicida. No código esportivo existem apenas algumas penalidades, mas isso não pode ser o suficiente para ele receber apenas uma punição de dez segundos ou um drive-thru", reiterou Marko.

F1 2021: VERSTAPPEN aproveita largada RUIM de HAMILTON e domina SPRINT em SILVERSTONE | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: